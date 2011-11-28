ملت بحرین تن به ذلت نمی دهد/ همه جان برکفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "شیخ محمد علی المحفوظ" گفـت : به کار گیری زور و کشتار، معادله را تغییر نخواهد داد.

وی افزود: ما برای رویارویی با هر پیشامدی آماده هستیم و من بارها اعلام کرده ام که باید منتظر آینده بدتر باشیم، زیرا امیدی به سرنوشت خوب نیست.

المحفوظ بیان کرد: هر لحظه مرگ و زندان انتظار ما را می کشد، اما از خواسته های خود دست برنمی داریم و تن به ذلت و خواری نمی دهیم.

شایان ذکر است که رژیم ضد بشری آل خلیفه همچنان به کشتار مردم،شکنجه زندانیان و شیوه های ظالمانه خود برای باقی ماندن در قدرت ادامه می دهد و اقدامات سرکوبگرانه این رژیم در ماه خون و قیام، ماه عزاداری سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) که ملت بحرین به زنده نگه داشتن آن اهمیت می دهند، تشدید شده است.