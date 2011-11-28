انتشار فیلم ویدئویی درباره کمک امیر قطر به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، برخی رسانه ها و مطبوعات عربی چند سال قبل، از سفر محرمانه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به اراضی اشغالی پرده برداشتند، خبری که با واکنش شدید قطر و تهدید آن رسانه ها همراه شد.

اما اکنون و چند سال پس از این ماجرا، فیلم ویدئویی از سفر محرمانه امیر قطر به اراضی اشغالی منتشر می شود که در آن امیر قطر شخصا از واحدهایی بازدید می کند که برای کمک به صهیونیستها، هزینه ساخت آنها را در اراضی اشغالی برعهده گرفته است.

این واحدهای صهیونیست نشین با کمک و هزینه امیر قطر در اراضی اشغالی ساخته شده است.



همراهی یکی از خبرنگاران شبکه الجزیره قطر، بیانگر آگاهی این شبکه از این اقدام امیر قطر بوده است، خاطر نشان می شود قطر تمام امکانات مالی و رسانه ای خود به ویژه الجزیره را در خدمت به اهداف و توطئه های استکبار جهانی علیه ملتهای منطقه خاورمیانه قرار داده است.

