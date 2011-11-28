تیم والیبال جوانان ساپپا برابر شهرداری تبریز به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شامگاه دوشنبه در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار شد و با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم والیبال سایپا پایان یافت.

تیم سایپا با نتایج 25 بر 22، 25 بر 16 و 25 بر 13 ست های اول تا سوم به پیروزی رسید.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.



این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.



به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جوانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.

