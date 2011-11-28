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۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۰

تیم والیبال جوانان ساپپا برابر شهرداری تبریز به پیروزی رسید

تیم والیبال جوانان ساپپا برابر شهرداری تبریز به پیروزی رسید

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: تیم والیبال جوانان سایپا در مسابقات لیگ برتر جوانان کشور برابر تیم شهرداری تبریز به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شامگاه دوشنبه در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار شد و با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم والیبال سایپا پایان یافت.

تیم سایپا با نتایج 25 بر 22، 25 بر 16 و 25 بر 13 ست های اول تا سوم به پیروزی رسید.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جوانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.
 
کد مطلب 1472221

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