دو بیمارستان 400 تختخوابی در گنبد کاووس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عابدی عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: با تلاش و پیگیریهای مستمر شبکه بهداشت و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مجوز این دوبیمارستان از سوی وزارتخانه مربوط صادر شد.

وی اظهار داشت: این دو بیمارستان جایگزین بیمارستانهای شهید طالقانی و مطهری شهرستان می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، سلامت، امنیت و امید به جامعه را از عوامل مهم جامعه ایمن برشمرد.

عابدی گفت: تشکیل بسیج بی مناسبت با این موضوع نیست و حضرت امام راحل(ره) با تشکیل بسیج می خواست به جامعه ایمن برسد.

سرپرست شبکه بهداشت گنبد کاووس افزود: قدم اول برای جامعه ایم این است که حوادث کمترین آسیب را به مردم برساند که اگر شبکه بهداشت تمام امکانات را در این راه اعمال کند تنها 20 درصد می تواند موثر باشد.

وی تاکید کرد: پس تمام افراد جامعه در جامعه ایمن باید سهیم باشند.

