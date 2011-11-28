طرح ارتقای خدمت رسانی ادارات در گنبد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: از هر دستگاههای اجرایی با نظر مدیران آن اداره، یک کامند صدیق و امین انتخاب شدند و این کارگروه در حال گذراندن جلسات توجیهی و آموزشی است.

وی اظهار داشت: به محض اتمام این دوره با حضور در ادارات برای خدمت رسانی بهتر دستگاههای اجرایی به مردم شریف موضع را مورد بررسی قرار می دهیم و گزارش آن اعلام می شود.

احمدی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: این ماه فرصت خوبی برایادی فرایض دینی و ارادت نسبت به ائمه اطهار و فرصت خوبی برای همبستگی ملی است.

فرماندار گنبد بیان داشت: هر نظام برای خود سرمایه گذاری دارد و مهمترین سرمایه گذاری نظام جمهری اسلامی و حفظ بقای دین و مذهب محرم است.

وی از مسئولان ادارات بویژه دستگاههایااجرایی و فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد خواست تا از این بستر بهترین استفاده را کنند.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود تا مرامهای عزاداری عاری از هر گونه خرافات و بدعت آفرینی انجام شد و پشتوانه ای برای همبستگی ملی و وحدت مردم ایجاد شود.