یادواره شهدا زنده نگه داشتن انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی شامگاه دوشنبه در یادمان لاله های شهید محله ولاغوز کردکوی افزود: بسیج ذخیره بزرگ مردمی است که باید حفظ شود.

نماینده ولی فقیه لشگر محمد رسول الله، انقلاب اسلامی ایران را تنها انقلابی دانست که بعد از انقلاب سید الشهداء توانست نام اسلام را زنده نگه دارد.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تدابیر مهمی که امام راحل داشته اند توانسته امروزه الهام بخش بیداری اسلامی باشد.

حجت الاسلام گواهی یکی از ویژگیهای به ثمر رسیدن این انقلاب را خدا محوری دانست که نشات گرفته از شهداست.

نماینده ولی فقیه در لشگر محمد رسول الله، بیداری اسلامی را آزمون سختی دانست و افزود: در شرایط کنونی باید هوشیار و بیدار باشیم.