اسامي گروههاي خارجي شركت كننده در جشنواره بيست و سوم اعلام شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، محمد اطبايي ، مدير بخش بين الملل مركز هنرهاي نمايشي كه از ابتداي تيرماه و همزمان با فعاليت براي جشنواه بين المللي عروسكي كار جدي خود را براي دعوت گروههاي خارجي به جشنواره بيست وسوم آغاز كرده است دراين باره مي گويد: "ما از اوايل تيرماه فراخون جشنواره تئاتر فجر از براي سفارت خانه هاي خارجي در ايران ، مراكز I.T.I نمايندگي هاي فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و همچنين تمام گروههاي شركت كننده در دوره هاي قبل وتئاتر هاي بزرگ و معتبر سراسر دنيا فرستاديم."

از سوي ديگر كارشناساني از سوي مركز هنرهاي نمايشي براي بازبيني نمايش ها به جشنواره هاي مختلفي چون جشنواره ادينبورگ اسكاتلند ، جشنواره راه ابريشم و تانز در آلمان ، جشنواره هاي فست در ارمنستان ، جشنواره پاييزه پاريس و جشنواره سينار درمونترال كاندا رفتند و در مجموع 120 نمايش را مورد بازبيني هيات انتخاب جشنواره تئاتر فجر قرارگرفت كه نهايتا اين 15 گروه انتخاب شدند.

اما حاصل اين همه كوشش و فعاليت حضور نمايش هايي است كه قراراست در جشنواره امسال به روي صحنه بروند . نمايش هايي چون: " اسرار شبانه " و " شب خواهران برونته" كار گروه هادين باد از المان " آنتي گونه" از ارمنستان ، " آنگا كه بابل از خواندن باز مي ايستد " محصول مشترك فلسطين واسكاتلند كه كمپاني معروف تراورز درانگلستان سرمايه گذاري آن را انجام داده است، " سامورايي مجنون " از گروه تئاتر " روسانجي از ژاپن ، نمايش عروسكي "سيرك" از لهستان و نمايش غير صحنه اي كار من فونبر از همين كشور " ارنولد" از هلند ، دو نمايش "منطقه اشغال شده" و "هابيل و قابيل" هر دو محصول مشترك آلمان و ايران كه كارگرداني نمايش اول را هلنا و الدمن بر عهده داشته است ونمايش دوم يعني " هابيل و قابيل " براساس نمايشنامه اي از علي كوشك جلالي و با كارگرداني آتيلا پسياني به روي صحنه مي رود، " الهملت" محصول مشترك كويت و انگليستان و " كجايي تو" از گروه خروج اضطراري كانادا.

جز اين نمايش ها سه نمايش نيز از روسيه و سوييس و فرانسه به احتمال بسيار زياد در جشنواره حضورخواهند داشت و در حال حاضر منتظر نظر نهايي هيات انتخاب هستند.

اما اتفاقي كه براي اولين باردر طول زمان برگزاري جشنواره تئاتر فجر در بخش بين المللي رخ مي دهد اين است كه حدود 50 مدير جشنواره هاي معتبر خارجي و مسئولان تئاتري درجشنواره امسال حضورخواهند داشت.

اطبايي در ادامه مي گويد: دركنار برگزاري جشنواره ورك شاپ ها و كارگاههاي آموزشي گوناگوني نيز داير خواهد شد و كساني چون ويكتور گولنچكو كه چندي پيش براي سمينار چخوب به ايران آمده بود كارگاهي درمورد آنتوان چخوف برگزار خواهد كرد.

مدير بخش بين المللي مركز هنرهاي نمايشي يكي ديگراز برنامه هايي مهم جشنواره بيست و سوم را برنامه گفتگوي تئاتر ايران واروپا دانست . برنامه اي كه در آن ، ملاقات هايي ميان مهمانان خارجي اعم از گروه هاي خارجي و مديران جشنواره هاي تئاتري با دست اندركاران تئاتر ايران درنظر گرفته شده است.

به گزارش "ايران تئاتر"، همچنين براي اولين بار يك كتاب به زبان انگليسي با عنوان تئاتر ايران در سال 2004 منتشر خواهد شد كه اطلاعات جامع و كاملي در مورد تمام نمايش هاي ايراني به صحنه رفته در سال 2004 را در خود دارد.

اين كتاب در اختيار مهمانان خارجي قرار داده مي شود و نيز به تمام مراكز تئاتري جهان ارسال خواهد شد و اين كتاب حاوي شناسنامه گروه ها ، عكس ها ، بروشورها و ... نمايش هاي اجرا شده در سال 2004 ميلادي است.