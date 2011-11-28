سرهنگ محمد علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مواد در قالب محموله بزرگ داروهای خارج از شبکه و مواد فاسد شده دامی طی یک عملیات پلیسی توسط مأموران پلیس آگاهی گنبد کاووس کشف شد.
وی از کشف انبار دپوی داروهای دامی خارج از شبکه توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.
سرهنگ پاسدار عسگری گفت: در بازرسی از این انبار مقدار 580 هزار سی سی انواع شربت و 244 کیلوگرم انواع پودر دامی کشف شد.
این مقام انتظامی همچنین گفت: مأموران در ادامه بازرسی بعمل آمده از این انبار موفق به کشف 24 تن مواد غذایی دامی فاسد شده شدند.
گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.
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