وضعیت مبهم نایب قهرمان فوتبال بانوان ایران/ سرخپوشان خون به دل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سرخپوشان گرگان در حالی مقام نایب قهرمانی خود را در نیم فصل اول لیگ برترفوتبال بانوان باشگاه های کشور جشن گرفت که پس از دو سال حضور در بالاترین سطح رقابت های باشگاهی کشور دستش از داشتن یک حامی مالی خالی مانده است.

این تیم درحالی برای خودش جشن گرفت که علیرغم دعوت باشگاه سرخپوشان، مسئولان دستگاه ورزش استان و شهرستان گرگان در این مراسم حضور نیافتند.

تیمی که سال گذشته تعدادی از مهره های کلیدی خود را به علت همین مشکلات مالی از دست داده بود امسال به همت رئیس هیئت فوتبال گرگان، استاندار و تربیت بدنی، بخش اندکی از مشکلات خود را حل نکرد، اما تا مرتفع شدن کامل مسائل مالی راه زیادی باقی مانده است.



چقدر خود را اثبات کنیم؟

کاپیتان تیم سرخپوشان گرگان گفت: مقام ها وافتخارات ما در این سال ها بارها تکرار شده است و ما به حد کافی خود را اثبات کرده ایم اما متاسفانه در استان آنقدر روی ما حساب نمی کنند وما نیازمند حمایت ویژه مسئولان هستیم.

رقیه گرزین در ادامه گفت: نگاه مسئولان به این تیم نگاه به یک تیم دسته یکی نباشد، اگر تنها به اندازه یکی از بازیکنان تیم اتکا به ما بودجه داده شود مرتفع کننده بخش زیادی از مشکلات ما خواهد بود.

وی اظهار داشت: ما تنها هزینه رفت وآمد در این مسابقات را می خواهیم واین توقع بالایی نیست.

مسئولان نگاهشان به سرخپوشان نگاه تیم دسته یکی نباشد

این بانوی فوتبالیست ادامه داد: مسئولان به ما می گویند باز هم با ید خود را اثبات کنید، درحالیکه سال گذشته تا نیم فصل مقام سوم را بدست آوردیم اما به دلیل عدم حمایت نتوانستیم ادامه دهیم و تا کنون نیز تیم ما به خاطر یکدل و یکصدا بودن روند رو به رشدی داشته است، ما امسال امیدوار به قهرمانی هستیم در صورتی که حمایت ها ادامه داشته باشد.

"خانم گل" رقابت های لیگ بانوان فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال بانوان نیز گفت: شش سال است که به طور حرفه ای فوتبال و فوتسال کار می کنم و چهار سال است عضو تیم ملی فوتبال و تیم سرخپوشان هستم.

مشکل اصلی فوتبال بانوان نداشتن اسپانسر است

مریم رحیمی در خصوص وضعیت لیگ برتر بانوان در سال جاری گفت: امسال لیگ برتر نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است و تیم ها بیشتر مدعی قهرمانی هستند.



وی مشکل تیم سرخپوشان ومشکل اصلی فوتبال بانوان کشور را عدم اسپانسر به دلیل عدم پخش تلویزیونی ذکر کرد و ادامه داد: در نیم فصل نایب قهرمانی را از آن خود کردیم و از لحاظ فنی مشکلی نداریم.

وی افزود: 17 آذر ماه نیز دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان آغاز می شود و امید ما در این فصل قهرمانی است.

رحیمی گفت: تیم ما چون امسال تحت چتر حمایت هیئت فوتبال استان نیز قرار گرفته است وبه همین خاطر از لحاظ مالی با مشکلات کمتری مواجه هستیم و بخشی از قراردادهایمان نیز پرداخت شده است و حمایت مسئولان امسال نسبت به سال های قبل بهتر شده است.

ملی پوش فوتبال بانوان سرخپوشان، پیشرفت فوتبال بانوان در استان را منوط به برنامه ریزی در سطح پایه عنوان کرد وگفت: اگر برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشیم وانگیزه برای ورزشکاران فراهم کنیم، می توانیم پشتوانه های خوبی برای فوتبال بانوان استان در آینده داشته باشیم.

گرگان بیشترین پتانسیل را درفوتبال کشور دارد



رئیس هیئت فوتبال شهرستان گرگان نیز گفت: بسترهای خوبی در فوتبال بانوان شهرستان گرگان فراهم شده است اما در کل نگاه به فوفتبال و ورزش بانوان نگاه خوبی نیست.

عیسی اتراچالی افزود: به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، بانوان گرگان بیشترین پتانسیل را در فوتبال بانوان کشور را دارد اما از سوی فدراسیون چه اقدام عملی در این زمینه انجام شده است؟

وی ادامه داد: ورزشکاران این تیم با خون دل به مسابقات می روند وعلیرغم حمایت هایی که از مسئولان این تیم هست اما باید فکری اساسی برای فوتبال وورزش بانوان استان انجام شود.

جوانترین تیم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در حالی نایب قهرمانی فصل را از آن خود کرد که به گفته اعضای این تیم در صورت نگاهی ویژه تر به آن قهرمانی اش در پایان فصل دور از ذهن نیست.