هيوجكمن دريك فيلم موزيكال بازي مي كند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" جكمن با اعلام مطلب فوق گفت :" اين كمال خوش اقبالي من است كه دراين مقطع ازفعاليت هنري ام مي توانم يك فيلم موزيكال را توليد كنم چرا كه ژانرموزيكال به مدت 20 سال هيچگونه فعاليتي نداشت."
اين هنرپيشه استراليايي نه تنها توليد اين پروژه را برعهده دارد بلكه درآن به نقش آفريني نيزمي پردازد.
" جكمن " تا به حال فعاليت درسينما ودرصحنه تئاتررا تجربه كرده اما هنوزمشخص نيست كه بتواند ازعهده يك فيلم موزيكال برآيد.اودراين مورد مي گويد :" شايد يك فيلم كلاسيك ازپتانسيل لازم براي بازسازي برخوردارباشد دراين صورت مخاطب خود را پيدا مي كند."
اين هنرپيشه با ايفاي نقش درمجموعه فيلمهاي " مردان مجهول " به شهرت ومحبوبيت دست يافت.
"هيوجكمن "،هنرپيشه سينما طي امضا قراردادي با شركت فيلمسازي ديسني پذيرفت كه محصول جديد اين شركت راتوليد كند.
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" جكمن با اعلام مطلب فوق گفت :" اين كمال خوش اقبالي من است كه دراين مقطع ازفعاليت هنري ام مي توانم يك فيلم موزيكال را توليد كنم چرا كه ژانرموزيكال به مدت 20 سال هيچگونه فعاليتي نداشت."
کد مطلب 147238
نظر شما