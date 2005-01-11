  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۲ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۷

هيوجكمن دريك فيلم موزيكال بازي مي كند

"هيوجكمن "،هنرپيشه سينما طي امضا قراردادي با شركت فيلمسازي ديسني پذيرفت كه محصول جديد اين شركت راتوليد كند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" جكمن با اعلام مطلب فوق گفت :" اين كمال خوش اقبالي من است كه دراين مقطع  ازفعاليت هنري ام مي توانم يك فيلم موزيكال را توليد كنم چرا كه ژانرموزيكال به مدت 20 سال هيچگونه فعاليتي نداشت."
اين هنرپيشه استراليايي نه تنها توليد اين پروژه را برعهده دارد بلكه درآن به نقش آفريني نيزمي پردازد.
" جكمن " تا به حال فعاليت درسينما ودرصحنه تئاتررا تجربه كرده اما هنوزمشخص نيست كه بتواند ازعهده يك فيلم موزيكال برآيد.اودراين مورد مي گويد :" شايد يك فيلم كلاسيك ازپتانسيل لازم براي بازسازي برخوردارباشد دراين صورت مخاطب خود را پيدا مي كند."
اين هنرپيشه با ايفاي نقش درمجموعه فيلمهاي " مردان مجهول " به شهرت ومحبوبيت دست يافت.

کد مطلب 147238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها