بسیج مهندسین ابرکوه کانون اسوه کشوری شد

ناصر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور در آستانه هفته بسیج و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کانون های اسوه کشوری را معرفی کرد.

وی افزود: با توجه به فعالیت های کانون های کشور در شاخصه های مختلف علمی، سازندگی، پژوهشی و فرهنگی، شش کانون اسوه کشوری معرفی شدند که در این میان نام کانون بسیج مهندسین ابرکوه نیز آمده است.

زارع یادآور شد: قبل از این، تشکیل اتاقهای فکر و برگزاری نشست های سیاسی نظامی با مسئولان بسیج استان و تیپ الغدیر موجب شده بود که این کانون به عنوان کانون بسیج مهندسان اسوه استان معرفی شود.

وی افزود: طی دو سالی که از تأسیس این کانون در شهرستان ابرکوه می گذرد، حدود 400 نفر از مهندسان به عضویت آن در آمده ‌اند.

زارع ادامه داد: تشکیل کارگروه علمی و ارسال آثار اعضا به استان یزد، فعالیت با هدف نیروسازی برای آینده و نقد و بررسی وضعیت عمومی شهرستان، همچنین نظریه ‌پردازی در زمینه مدیریت و جایگاه مهندسی در شهرستان ابرکوه با هدف توسعه مبانی مهندسی، از نمونه فعالیت‌های کانون بسیج مهندسان شهرستان ابرکوه در طی این مدت بوده است.

وی موفقیت های به دست آمده را مدیون تلاش تمام اعضا به ویژه بسیجیان فعال کانون بسیج مهندسین ابرکوه دانست که صادقانه در شهرستان ابرکوه تلاش می کنند.

در همایش بزرگ بسیجیان در استادیوم شهید پوراکبری ابرکوه نیز از نقش ارزنده کانون بسیج مهندسین ابرکوه در گرامیداشت هفته بسیج تقدیر شد همچنین در این همایش از مسئول این کانون نیز به عنوان بسیجی نمونه با اهدا لوح تقدیرقدر دانی به عمل آمد.

شایان ذکر است که با توجه به مدت زمانی که از تشکیل این کانون در ابرکوه می گذرد و با سازماندهی های صورت گرفته حضور پر رنگ اعضاء این کانون در سطح شهرستان بسیار ملموس است.

توسعه فرهنگ و ارزش ها و ترویج تفکر بسیجی در عموم فعالیت های مهندسی و مشارکت در رشد و ارتقای توان فنی و مهندسی در طرح های توسعه و عمران کشور از جمله اهداف تشکیل کانون های بسیج مهندسین در کشور است.