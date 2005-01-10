قهرمانان رقابتهاي تيراندازي دانشجويان دختر شناخته شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات با شركت 6 تيم ازدانشگاههاي استان تهران وبه ميزباني دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزارشد كه درنهايت دانشگاه شاهد با كسب 29 امتيازقهرمان شد دانشگاه تربيت مدرس ( الف) با كسب 16امتيازدررده دوم ايستاد ودانشگاه علوم انتظامي با15امتيازعنوان سوم را كسب كرد. دربخشهاي انفرادي وتيمي دورشته طپانچه وتفنگ نتايج زيربدست آمد:

تفنگ بادي انفرادي:

الهام هاشمي معصومي (دانشگاه شهيد بهشتي)، صديقه يعقوبي (دانشگاه تهران)، زهرا محمدي( دانشگاه تربيت مدرس)

تفنگ بادي تيمي:

دانشگاه تربيت مدرس( الف) با1030امتياز، دانشگاه شاهد با946 امتياز، دانشگاه تربيت مدرس( ب) با 937 امتيازبه ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

طپانچه بادي انفرادي:

فرزانه منتظربالايي ( دانشگاه شاهد)، مرضيه احساني (دانشگاه شاهد)، مرضيه يادگاري( دانشگاه علوم انتظامي)

طپانچه بادي تيمي:

دانشگاه شاهد با 1026 امتياز، دانشگاه علوم انتظامي با 987امتياز، دانشگاه تهران با 833 امتيازمقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.