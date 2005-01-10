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۲۱ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۵۵

نخستين جشنواره يادواره شهداي دانشجو

قهرمانان رقابتهاي تيراندازي دانشجويان دختر شناخته شدند

رقابتهاي تيراندازي دانشجويان دختر نخستين جشنواره يادواره شهداي دانشجوي ويژه دانشگاههاي تهران باشناخت قهرمانان پايان يافت.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات با شركت 6 تيم ازدانشگاههاي استان تهران وبه ميزباني دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزارشد كه درنهايت دانشگاه شاهد با كسب 29 امتيازقهرمان شد دانشگاه تربيت مدرس ( الف) با كسب 16امتيازدررده دوم ايستاد ودانشگاه علوم انتظامي با15امتيازعنوان سوم را كسب كرد. دربخشهاي انفرادي وتيمي دورشته طپانچه وتفنگ نتايج زيربدست آمد:

تفنگ بادي انفرادي:
الهام هاشمي معصومي (دانشگاه شهيد بهشتي)، صديقه يعقوبي (دانشگاه تهران)، زهرا محمدي( دانشگاه تربيت مدرس)

تفنگ بادي تيمي:
دانشگاه تربيت مدرس( الف) با1030امتياز، دانشگاه شاهد با946 امتياز، دانشگاه تربيت مدرس( ب) با 937 امتيازبه ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

طپانچه بادي انفرادي:
فرزانه منتظربالايي ( دانشگاه شاهد)، مرضيه احساني (دانشگاه شاهد)، مرضيه يادگاري( دانشگاه علوم انتظامي)

طپانچه بادي تيمي:
دانشگاه شاهد با 1026 امتياز، دانشگاه علوم انتظامي با 987امتياز، دانشگاه تهران با 833 امتيازمقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

کد مطلب 147243

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