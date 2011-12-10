فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بهزیستی آمادگی کامل برای نگهداری و اسکان افراد معتاد را در تمامی ایام سال بخصوص در ماههای سرد سال که احتمان مرگ این افراد به دلیل بی خانمانی است دارد و بدین منظور امکاناتی را در نظر گرفته است.

وی از فعالیت چهار سرپناه ویژه معتادان مرد و یک سرپناه نیز ویژه معتادان زن در استان تهران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در استان تهران ممکن است تعداد افراد معتاد و کارتن خواب بیش از استانهای دیگر باشد به همین دلیل نسبت به استانهای دیگر تعداد سرپناه بیشتری برای معتادان بی خانمان دایر شده است و این افراد می توانند از خدمات شبانه این مراکز بهره مند شوند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از هموطنان درخواست کرد چنانچه فرد معتاد بی خانمانی را در سطح شهر مشاهده کردند با شماره 137 شهرداری و یا 09628 خط ملی اعتیاد سازمان بهزیستی برای مطلع شدن از آدرس مراکز و سرپناه ویژه این افراد، تماس گرفته و مورد را گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که موضوع به سرعت پیگیری خواهد شد.

براتی در مورد ظرفیت این مراکز تاکید کرد: ظرفیت این مراکز 30 نفر است اما به مدیران این مکانها اعلام کرده ایم که تمام افراد بی خوانمان معتاد را پذیرش کنند بنابراین محدودیتی در پذیرش وجود ندارد.

به گفته وی ، افراد ولگرد و بی خانمان و غیر آسیب دیده در مراکز شهرداری اسکان داده می شوند اما افراد بی خانمان معتاد و آسیب دیده به مراکز سازمان بهزیستی ارجاع داده می شوند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مشکل موجود در خصوص زنان معتاد است ، اظهار داشت: در استان تهران تعداد سر پناه برای زنان معتاد بی خانمان کافی نیست به همین دلیل با تشکل غیر دولتی تولد دوباره برای پذیرش و اقامت شبانه این زنان هماهنگیهای لازم را انجام داده ایم.

براتی گفت: تشکل تولد دوباره در ایستگاه مترو ایران خودرو واقع شده است که زنان معتاد بی خانمان می توانند برای اقامت شبانه و بهره مندی از امکاناتی مانند یک وعده غذای گرم، استفاده از حمام ، صبحانه و .... به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی مرکز و سرپناه در استانهای کشور با مشکل اعتباری مواجه هستیم، افزود: چنانچه ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتبار بیشتری به ما اختصاص دهد نسبت به راه اندازی مراکز بیشتری اقدام خواهیم کرد.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد پذیرش مصرف کنندگان شیشه نیز تاکید کرد: هر چند مصرف مواد مخدر شیشه باعث ایجاد مشکلات رفتاری در این افراد می شود اما با این حال به مراکز و سرپناهها اعلام کرده ایم که این معتادان را نیز پذیرش کنند.