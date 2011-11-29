بازیکن نمی تواند برای من تعیین تکلیف کند/ خدا کند روی حرفش بایستد و نیاید!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در پاسخ به انتقادات روز دوشنبه مجتبی جباری از وضعیت کادر فنی استقلال که پس از دیدار برابر سایپا مهر کرج صورت گرفت ضمن بیان این مطلب افزود: آقای جباری فراموش کرده است که با همین تمرینات ما بعد از دو سال مصدومیت دوباره به اوج رسیده و برای تیم ملی هم بازی می کند.

وی با بیان اینکه وظیفه تمرینات بر عهده هنکه است و او تنها نظاره گر است خاطرنشان کرد: من بیشتر در تمرینات نظاره گر هستم و براساس تعریفی که از قبل داشته ایم هنکه در تمرینات اختیار تام دارد. ایشان از تمرین دهنده های بزرگ آلمان هستند و هر گاه که بنده صلاح بدانم در مسائل فنی دخالت می کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه جباری هر سال همین برنامه را تکرار می کند تا تیم را وارد حاشیه کند خاطرنشان کرد: تیم ما الان در صدر جدول است و هیچ مشکلی ندارد اما نمی دانم چرا این آقا هر سال تصمیم می گیرد چنین مصاحبه هایی انجام دهد و تیم ما را به حاشیه ببرد.

وی با بیان اینکه امیدوار است جباری روی حرفش بایستد و به تمرینات نیاید افزود: هم جباری و هم جاسم کرار را در اختیار باشگاه قرار داده ام و حاضر نیستم نظم و انضباط تیمم را زیر پا بگذارم. بازیکن نمی تواند برای من تعیین تکلیف کند و این کادر فنی است که تشخیص می دهد چه بازیکنی باید به زمین برود.

پرویز مظلومی ادامه داد: حتی اگر این دو بازیکن در دیدار برابر پرسپولیس هم غایب باشند و من از بازیکنان امیدم استفاده کنم اجازه نمی دهم در تمرینات شرکت کنند. باشگاه باید در مورد جباری و کرار تصمیم بگیرد.