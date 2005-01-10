دارندگان تلفن همراه نسبت به پرداخت صورتحساب هاي خود اقدام كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، با توجه به اينكه در چندماهه اخير فيش و صورتحساب تعداد زيادي ازمشتركان تلفن همراه به دليل وجود اشكالاتي در رايانه هاي هاي شركت مخابرات ايران صادر توزيع نشده بود و يا اينكه دارندگان تلفن همراه خود نسبت به پرداخت فيش هاي خود اقدام نكرده بودند شركت مخابرات ايران طي پيامي كوتاه به دارندگان فيش هاي تلفن همراه هشدار داد تا فيش هاي تلفن همراه خود را هر چه زودتر به صورت رايگان از دفاتر تلفن همراه دريافت و نسبت به پرداخت هر چه زودتر آنها اقدام كنند .

براساس اين گزارش ، اين پيام كوتاه كه به صورت SMS به دارندگان تلفن همراه ارسال مي شود حاكي از آن است كه اگر تا تاريخ 24 ديماه جاري ، دارندگان فيش تلفن همراه نسبت به پرداخت صورتحساب مكالمات خود اقدام نكنند ، از تاريخ 24 به بعد تلفن همراه دو دسته از دارندگان سيم كارت قطع مي شود كساني كه بدهي قبلي به هر ميزان داشته باشند و يا اينكه هزينه تلفن آنها در اين دوره بيش از 290 هزار تومان باشد .

به گفته وي ، شركت مخابرات ايران از پنجشنبه به بعد نسبت به قطع اين دسته از دارندگان تلفن همراه اقدام خواهد كرد .