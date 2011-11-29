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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پروژه های عمرانی دانشگاه رازی کرمانشاه در انتظار دریافت مجوز

پروژه های عمرانی دانشگاه رازی کرمانشاه در انتظار دریافت مجوز

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به پروژه های عمرانی این دانشگاه گفت: در انتظار دریافت مجوز عملیاتی کردن برخی پروژه های دانشگاه رازی کرمانشاه در کمیسیون 215 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری هستیم.

مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه های مصوب در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه چند پروژه عمرانی برای دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر گرفته شد اما منتظر دریافت نتیجه نهایی از کمیسیون 215 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری هستیم.

وی درباره این کمیسیون اظهار داشت: هر پروژه ای که عملیاتی می شود باید ابتدا مجوز این کمیسیون را داشته باشد و باید دید به کدام یک از پروژه های دانشگاه رازی کرمانشاه مجوز عملیاتی شدن داده می شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: به محض دریافت مجوز کمیسیون 215 ، اعتبارات لازم را دریافت و از سال آینده اجرای پروژه ها را آغاز می کنیم.

خدایی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه پروژه ها قطعی نشود نمی توان اسامی آنان را اعلام کرد.

کد مطلب 1472447

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