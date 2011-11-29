ارتباط تلفنی با شهر جدید پرند برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این قطعی که بیش از 50 ساعت طول کشیده و همه ارتباطات تلفنی با شهر جدید پرند را قطع کرده و آنتن دهی تلفن های همراه را هم با مشکل مواجه کرده بود امروز سه شنبه برطرف و ارتباط تلفنی با این شهر برقرار شد.



مهدی حبیبی رئیس اداره مخابرات پرند با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم از ارگان های مختلفی که در این شهر فعالیت عمرانی دارند خواست دقت لازم را در کار خود لحاظ کرده تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.



این مسئول با بیان اینکه امروز مشکل برطرف و سیستم ارتباطی برقرار شد، گفت: بزودی با اجرا و بهره برداری از برنامه رینگ بین شهری پرند که نقش ذخیره را انجام می دهد در صورت آسیب دیدگی فیبر بین شهری، دیگر شاهد قطع ارتباط و اتفاقات این چنینی نخواهیم بود چرا که این رینگ نقش ذخیره را خواهد داشت و بلافاصله ارتباط را برقرار خواهد کرد.



وی همچنین پیش از این در خصوص اختلالاتی که در تلفن های بی سیم این شهر وجود دارد و مکالمات به خوبی انجام نشد، از جمع آوری شبکه تلفن های بی سیم و جایگزینی کابل های مسی به جای آن خبر داد.