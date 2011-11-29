300 دانش آموز شهرری مانور زلزله و ایمنی را اجرا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور صبح سه شنبه به صورت نمادین با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، سرپرست مدیریت بحران استانداری تهران، رئیس جمعیت هلال احمر شهرری و رؤسای آموزش و پرورش نواحی یک و 2 در هنرستان دخترانه آیت الله صدر شهرری برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری ضمن تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) در این مانور گفت: دانش آموزان به مدت 11 روز در خصوص پناهگیری و خروج صحیح آموزشهای لازم را دیدند و از دانش آموزان خواسته شده هر آنچه را که آموزش دیده اند به خانواده هایشان انتقال دهند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری تهران نیز در این مراسم در تعریف واژه مانور گفت: مانور یک واژه فرانسوی و به معنی تنظیم عمل یک دستگاه است که در فرهنگ لغت معین، رهبری و مدیریت دسته های نظامی در برنامه های عملیاتی برای فائق آمدن بر دشمن فرضی عنوان شده است.

محمدتقی جاپلقی ادامه داد: زلزله یک حادثه طبیعی است و کشور ایران جزو 10 کشور اول دنیا و چهار کشور اول آسیاست که در معرض حوادث طبیعی قرار دارد.

وی در خصوص مهم دانستن زلزله و فرهنگ سازی نسبت به این موضوع بیان کرد: همانگونه که پلیس خانواده در تمام جامعه از طریق فرهنگسازی گسترش یافته است، آموزش زلزله را هم می توان نسل به نسل و خانه به خانه انجام داد که در سطح استان تهران تعداد یک میلیون و 800 هزار دانش آموز سالی یک بار آموزش می بینند.