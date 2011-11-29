به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا در آستانه برگزاری همایش "اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها" با اعلام این مطلب گفت: با تلاشهایی که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جهت بهبود سرانه درمان هنگام طرح لایحه بودجه سال 90 صورت گرفت و اعتبارات قابل توجهی به بخش سلامت تزریق شد، امید می‌رفت که نگرانی‌های مردم در این سال در حوزه سلامت به حداقل برسد اما متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است و همچنان بیماران حدود 70 درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود می‌پردازند.

وی تصریح کرد: این میزان فشار هزینه‌ها می‌تواند جایگاه طبقاتی بیماران را پس از گذشت یک دوره بیماری تغییر داده و آنان را به زیر خط فقر بکشاند.

معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: اینگونه گردش مالی در نظام سلامت نه تنها با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد بلکه با استراتژی دولت عدالت محور و حامی محرومان نیز همسو نمی‌باشد و ضروری است نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام عاجل به عمل آید تا مردم از هر گروه و طبقه‌ای که هستند با طیب خاطر و تنی سالم به کار و زندگی خود ادامه دهند.

وی در ادامه وظیفه نظارت و مدیریت اقتصادی حوزه سلامت را بر عهده وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: وظیفه پایش و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاریهای حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در مراحل بعدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و حوزه معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری باید بر کم و کیف اجرای برنامه‌های حوزه سلامت نظارت داشته باشند.

رئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به نقش پزشکان عمومی در حفظ و ارتقای سلامتی جامعه، عنوان کرد: اگر امروز شاهد ریشه‌کنی بیماری آبله، فلج اطفال، سرخک و یا کنترل بیماری مالاریا، وبا و یا سایر بیماریهای واگیر که همه ساله گروه زیادی از مردم را به کام مرگ یا ناتوانی سوق می‌داد، هستیم نتیجه تلاش و کوشش مستمر این گروه از جامعه پزشکی است که خالصانه تلاش کرده و تحولی عظیم را در شاخصهای بهداشتی و درمانی کشور ایجاد کرد که این اقدام اعجاب انگیز مورد تحسین کارشناسان و سازمانهای جهانی قرار گرفت. اما متأسفانه همین قشر از جامعه پزشکی کمترین بهره را از گردش اقتصادی نظام سلامت به دست آورده‌ و بدترین شرایط را تحمل کرده‌اند اما دست از تلاش و کوشش خود در راه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت برنداشته‌اند.

وی در پایان، عمده اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه سلامت را بر اقشاری از جامعه پزشکی که در جریان فعالیت‌های حرفه‌ای خود مجبور به خرید و استفاده از وسایل و مواد مصرفی هستند، دانست و خواستار حمایت‌های جدی از این گروه جهت تأمین هزینه‌های سربار و جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی این مراکز شد.

همایش "اقتصاد سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها" شنبه 19 آذر ماه جاری با حضور مسئولان دستگاههای متولی حوزه سلامت و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران توسط سازمان نظام پزشکی برگزار خواهد شد.