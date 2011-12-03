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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واگذاری مسئولیت نگهداری کودکان متکدی زیر 18 سال به بهزیستی

واگذاری مسئولیت نگهداری کودکان متکدی زیر 18 سال به بهزیستی

سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی بهزیستی از تحویل کودکان متکدی زیر 18 سال به سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: با بازنگری آیین نامه ساماندهی متکدیان، از این پس متکدیان زیر 18 سال به جای شهرداری به بهزیستی تحویل داده می شوند.

حبیب‌ الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گذشته براساس آیین نامه ساماندهی متکدیان، مسئولیت نگهداری کودکان زیر 18 با شهرداری بود اما با بازنگری این آیین نامه مسئولیت نگهداری این کودکان به بهزیستی واگذار شده است.

 وی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده، اعتباراتی نیز به این امر تخصیص داده خواهد شد.

 سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: با توجه به وظایف سازمان بهزیستی از این پس نگهداری متکدیان معلول، بیمار روانی مزمن و سالمند نیز برعهده این سازمان است.

 فرید در مورد کودکان خیابانی و کار نیز افزود: ساماندهی کودکان کار و خیابانی نیز جزء وظایف سازمان بهزیستی است و طی سال گذشته 6 هزار کودک کار و خیابان ساماندهی شدند که از این میان بیش از دو هزار نفر آنان کودک خیابانی محسوب می شدند.

کد مطلب 1472520

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