بهمن قبادي: كساني كه برايشان فيلم مي سازم ، هرگزاين آثار را مشاهده نمي كنند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم " لاك پشتها هم پروازمي كنند " ساخته "بهمن قبادي " درانگلستان به نمايش درآمد.اين اثرنخستين فيلمي است كه پس ازبه قدرت رسيدن صدام درسال 1979 به شرايط عراقي ها مي پردازد.

اين اثركه نام " بهمن قبادي " رادرمقام كارگردان دارد به نحوه زندگي پناهنده هاي عراقي و همچنين به رهبري كودكان در دنياي جديد پيش روي عراق مي پردازد .

"لاك پشت ها هم پروازمي كنند " كه درجشنواره فيلم سن سباستين جوايزبرتررا ازآن خود كرد مردم عراق را نشان مي دهد كه درانتظار حضور آمريكايي ها به عنوان نجات دهنده خود هستند ولي با حضور سربازان آمريكايي در مي يابند كه سرنوشت بهتري در انتظارشان نيست .

تصوير كودكان در اين روند به ويژه پسري بدون دست بوده كه الهام بخش " قبادي " براي برگزيدن نام فيلم شده است.

اين كارگردان مي گويد :" زمانيكه اين كودكان بدون دست را ديدم اولين تصويري كه درذهنم شكل بست ،لاك پشتها بودند.سختي كه لاك پشتها با آن مواجه هستند شبيه سختي است كه اين كودكان پيش رودارند .من مي توانم به مقايسه اين صبروتحمل بنشينم."

اين اثربه رغم اينكه مشكلات وسختي ها راترسيم مي كند ازحس طنززيبايي سود مي جويد كه كارگردان اعتقاد دارد دروجود وي نهفته است.

"قبادي " مي افزايد :" ما درجوامع كرد بسيارمي خنديم .به عنوان پناهنده هاي تبعيد شده سختي هاي بسياري را تحمل مي كنيم وديگرنمي توانيم گريه كنيم .خنده تنها شفايي است كه براي كرد ها باقي مانده است. سختي هايي كه درعراق وجود د ارد بسيارغم انگيزونا اميد كننده است .آيا واقعا من اين حقايق رادرفيلمم منعكس كرده ام .بي ترديد هيچ كس تاب تحمل مشاهده چنين چيزي را ندارد.بنابراين من حس طنزي را معرفي كردم كه درميان كردها وجود دارد .درايران ما مي گوييم با پنبه سرمي برد وبه اين مفهوم است كه با سخت ترين چيزها با نرم ترين شكل ممكن مواجه شويد."



آنچه كه ازفيلم اين كارگردان يك اثرمنحصربه فرد مي سازد استفاده ازهنرپيشگان آماتوراست .

اوبا احساس بسيارازكمك بازيگران به فيلمش مي گويد: " ازآنجاييكه داستان من برگرفته ازواقعيت است مي توانم تنها ازكساني كه دراين واقعيت زندگي كرده اند بخواهم كه شرايط را به نمايش درآورند. كداميك ازهنرپيشگان كودك هاليوود مي توانستند چنين صحنه هايي را براي من بازي كنند.اين امرغيرممكن بود.من هرشب فيلمنامه را با بچه ها مي خواندم ودراين ميان اگركودكي كاري را انجام مي داد كه من دوست داشتم آن را درفيلمنامه مي گنجاندم .فيلم براساس رويدادهاي روزانه ساخته شده است."

وي تاكيد مي كند:" اين كودكان ازانرژي شگفت انگيزي برخورداربودند وتنها چيزي كه نيازداشتند راهنمايي بود .نقش من هماهنگ كردن صحنه ها بود."



تمامي عوامل فيلم درساخت اين اثرمشاركت داشتند وبا ساخت اردوگاه هاي پناهندگان وخلق بازارسلاح نيازبه تكنسينها وطراحان را ازميان بردند.خالق فيلم "لاك پشت ها هم پروازمي كنند" در ادامه اين گفت وگو كه با بي بي سي انجام شده مي گويد :" گهگاه من تغييراتي را به وجود مي آوردم ورنگهايي را اضافه مي كردم اما قسمت اعظم فيلم توسط كساني ساخته شد كه دراين شرايط زندگي كرده بودند.اينگونه است كه فيلم حال وهوايي واقعي دارد."

اين فيلمساز35 ساله اميدواراست كه اين اثربتواند توجه جهانيان را به شرايط كردها جلب كند.

قبادي مي گويد:" والدين كرد ديگرآرزونمي كنند كه فرزندانشان پزشك ويا مهندس شوند آنها مي خواهند كه فرزندانشان درآينده فيلمسازشوند. من تصورنمي كنم كه اين سخن گزافه باشد كه درپنج سال آينده به مدد امكانات بيشتر،سينماي كرد پيشرفت خواهد كرد.يكي ازدلايل اين امرحضوركودكاني است كه داستانهاي بسياري براي روايت دارند."

وي با تاكيد براينكه درحال حاضرامكانات محدود است ،خاطرنشان كرد:" ما جمعيتي بالغ بر35 ميليون كرد هستيم اما حتي 10 سالن نمايش فيلم نداريم كه آثارمان را به نمايش بگذارند.براي من اين غم بزرگي است كه مردمانم ، كساني كه برايشان اين فيلمها را مي سازم ، هرگزاين آثاررا مشاهده نمي كنند."