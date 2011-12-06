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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

لیگ قهرمانان اروپا/

منچسترسیتی با معجزه صعود می کند/ من یونایتد در خطر حذف

منچسترسیتی با معجزه صعود می کند/ من یونایتد در خطر حذف

روز ششم و پایانی از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در حالی برگزار می شود که تیم‌های منچسترسیتی و منچستریونایتد برای صعود به مرحله حذفی رقابت‌ها شرایط دشواری پیش رو دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی انگلستان در گروه A رقابت‌ها حتی در صورت پیروزی مقابل بایرن مونیخ آلمان هم چه بسا نتواند به دور حذفی راه پیدا کند، چراکه ناپولی ایتالیا باید به ویارئال اسپانیا که قعرنشین گروه است ببازد تا در آن صورت نماینده پرمهره انگلیس شانسی برای صعود داشته باشد.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم‌‎های منچستریونایتد انگلستان و باسل سوئیس برگزار خواهند کرد. تیم سرآلکس فرگوسن هم اوضاع نامساعدی دارد. این تیم اگر در این دیدار خارج از خانه شکست بخورد، به مرحله حذفی صعود نخواهد کرد.

برنامه و جداول بازی های فردا شب به این صورت است:
چهارشنبه - 16/9/90
گروه A:
* منچسترسیتی انگلستان - بایرن مونیخ آلمان
* ویارئال اسپانیا - ناپولی ایتالیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- بایرن مونیخ 5 4 1 - 13
2- ناپولی 5 2 2 1 8
3- منچسترسیتی 5 2 1 2 7
4- ویارئال 5 - - 5 -

 گروه B:
* اینتر ایتالیا - زسکا مسکو روسیه
* لیل فرانسه - ترابوزان اسپور ترکیه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- اینتر 5 3 1 1 10
2- ترابوزان  5 1 3 1 6
3- زسکا مسکو 5 1 2 2 5
4- لیل 5 1 2 2 5

 گروه C:
* باسل سوییس - منچستریونایتد انگلستان
* بنفیکای پرتغال - اتلول گالاتی رومانی

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- بنفیکا 5 2 3 - 9
2- منچستریونایتد 5 2 3 - 9
3- باسل 5 2 2 1 8
4- اتلول گالاتی 5 - - 5 -

 گروه D:
* آژاکس آمستردام هلند - رئال مادرید اسپانیا
* دیناموزاگرب کرواسی - المپیک لیون فرانسه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- رئال مادرید 5 5 - - 15
2- آژاکس 5 2 2 1 8
3- لیون 5 1 2 2 5
4- دیناموزاگرب 5 - - 5 -
کد مطلب 1472538

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