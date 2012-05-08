به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا امید جمالی به عنوان ناظر دیدار تیم‌های فوتبال الاتفاق عربستان یا کویت اس سی و الفیصلی اردن یا القادسیه کویت یا السوایک عمان یا الاتحاد سوریه شد. این دیدار که دوم خرداد 91 برگزار خواهد شد، را یک تیم داوری از لبنان قضاوت خواهد کرد. ناظر داوری این دیدار از کشور بحرین است.

حامد مومنی نیز نظارت دیدار تیم‌های فوتبال الفیصلی اردن و السویق عمان از گروه A مسابقات فوتبال AFC CUP را برعهده خواهد داشت. قضاوت این مسابقه بر عهده "سینگ پراتاپ" از هندوستان است که کمک‌های وی و داور چهارم بازی هم از این کشور هستند.

همچنین براساس اعلام فدراسیون فوتبال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود عنایت به عنوان ناظر یک دیدار رقابتهای AFC CUP مشخص شد. یک تیم داوری از بحرین برای قضاوت دیدار الفیصلی اردن یا القادسیه کویت یا السویک عمان با الاتفاق عربستان یا کویت اس سی کویت یا الاهد لبنان انتخاب شده است که مسعود عنایت به عنوان ناظر داوری این بازی در دوم خرداد 91 انتخاب شده است. ناظر این بازی از کشور کره جنوبی است. همچنین وی به عنوان سر ناظر داوری رقابتهای گروه ششم مقدماتی زیر22 سال در لائوس ویتنام انتخاب شده است. این رقابتها از 3 تیر 91 آغاز خواهد شد.

