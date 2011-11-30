حضور مربی خارجی فعلا به صلاح پرسپولیس نیست/ ساختار دفاعی تیم مشکل دارد

کریم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف مربوط به تیم فوتبال پرسپولیس از جمله بازی این تیم با ذوب آهن، دیدار پرسپولیس با تراکتورسازی درهفته پانزدهم و همچنین دربی 73 گفت: بازیکنان پرسپولیس یک بازی خوب و سخت را مقابل تیم ذوب آهن در جام حذفی انجام دادند. نکته جالب اینکه هر زمان پرسپولیس گل می خورد بازیکنان این تیم سریع جبران می کردند و در نهایت گل برتری را نیز زدند.

وی افزود: نکته مهم در این بازی این بود که بازیکنان شرایط تیم پرسپولیس را می دانستند و اهمیت شکست ذوب آهن و صعود به مرحله یک چهارم نهایی را درک کرده بودند که در نهایت همین موضوع منجر به موفقیت آنها و شکست تیم اصفهانی شد.

باقری در پاسخ به این پرسش که "چرا پرسپولیس راحت گل می خورد؟"، اظهار داشت: پرسپولیس در شکل و ساختار دفاعی خود مشکل دارد. این مشکل فقط مختص به تیم پرسپولیس نیست بلکه اکثر تیم‌های ایرانی در این خصوص مشکل مشابهی با پرسپولیس دارند. متاسفانه پرسپولیس به دلیل محرومیت دو مدافع اصلی خود را از دست داده و این موضوع باعث شده که خط دفاعی این تیم آسیب پذیرتر باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: خط دفاعی پرسپولیس در این مدت دچار تغییرات زیادی شده و به ویژه مدافعانی که در کناره‌ها به کار گرفته می شوند، بارها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند اما متاسفانه این تغییرات هنوز به خوبی جواب نداده است. امیدوارم پرسپولیس با جایگزین کردن مدافعان خوبی به جای شیث و نصرتی بتواند نقاط ضعف خود را درخط دفاعی ترمیم کند.

کاپیتان سابق تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "چرا روز یکشنبه در تمرین تیم حاضر نشده بود؟"، گفت: من در راه رفتن به تمرین بودم که با من در خصوص یک کار فوری که شخصی بود تماس گرفته شد و مجبور شدم از بین راه برگردم و سر تمرین نرفتم. مطمئن باشید از چهارشنبه در تمرین تیم حاضر می شوم و در این خصوص مشکل خاصی بوجود نیامده است.

وی در خصوص دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی از هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر نیز خاطر نشان کرد: پرسپولیس بازی بسیار سختی را با تیم فوتبال تراکتورسازی در رقابت‌های لیگ برتر پیش رو دارد. تراکتورسازی از یک پشتوانه بسیار خوب در ورزشگاه آزادی برخوردار خواهد بود و آنهم حمایت تماشاگران این تیم است که این موضوع کار را برای تیم ما سخت می کند. امیدوارم هواداران تیم پرسپولیس نیز روز جمعه با حضور در ورزشگاه به حمایت از تیم محبوب خود بپردازند و در مجموع از این بازی استقبال خوبی شود.

باقری در خصوص تیم تراکتورسازی اظهار داشت: این تیم در جدول رده بندی در حال حاضر شرایط خوبی دارد و حریف سرسختی برای پرسپولیس است از طرف دیگر بازیکنان تیم پرسپولیس هم به تدریج به شرایط ایده‌آل تیمی خود نزدیک شده و از شرایط بد روحی که دچار آن شده بودند خارج می شوند. فکر می کنم تماشاگران از دیدن این بازی لذت ببرند.

وی در خصوص دربی 73 نیز گفت: هرچقدر که تلاش شود این بازی سوت و کور باشد بازهم همواره حواشی زیادی پیرامون این بازی وجود دارد و مسلما طرفداران هر دو تیم تحمل باخت را ندارند. به نظر من جایگاه دو تیم در جدول رده بندی نشان نمی دهد که کدام یک از دو تیم مستحق پیروزی در دربی هستند بلکه در روز بازی و در درون زمین مشخص می شود که کدام تیم برتر است.

باقری درباره صحبت‌هایی که در خصوص حضور اریکسون در پرسپولیس و یا سایر گزینه‌های خارجی مطرح می شود، گفت: در شرایط فعلی مهمترین کار این است که از گروه فعلی کادر فنی به بهترین شکل حمایت شود. شما اگر بهترین مربی خارجی را هم که بیاورید نیاز به زمان و امکانات خوب و حرفه‌ای دارد. مسلما این زمان هم هیچوقت در استقلال و پرسپولیس به چنین مربیانی داده نمی شود چون هواداران این دو تیم فقط برد می خواهند و راضی به تساوی هم نیستند چه برسد به باخت. در مجموع کار کردن در تیم‌های استقلال و پرسپولیس چه برای مربی داخلی و چه مربی خارجی سخت بوده و شرایط خاص خود را دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که گفتم مربی خارجی نیاز به زمان دارد و بهترین زمان برای حضور این دست مربیان پس از پایان فصل و پیش از شروع فصل جدید است.

بازیکن سابق تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "آیا برای بازگشت معمارزاده به تیم پادرمیانی می کنید؟"، گفت: من چند بار با تلفن همراه معمارزاده تماس گرفتم تا با وی صحبت کنم و ببینم مشکل چه بوده است اما متاسفانه چون تلفن همراه او در دسترس نبود، نتوانستم با او صحبت کنم. البته در ظاهر به نظر می رسد که خود میثاق هم مایل به ماندن در پرسپولیس نیست. امیدوارم که این موضوع برای میثاق خیر باشد. او از دروازه بان‌های خوب ایران است و امیدوارم به آنچه که می خواهد دست پیدا کند.