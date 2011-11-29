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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

زارع:

توسعه مشاغل خانگی توازن میان کار و مسئولیتهای خانوادگی را دنبال می کند

توسعه مشاغل خانگی توازن میان کار و مسئولیتهای خانوادگی را دنبال می کند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه مشاغل خانگی شهرستان ابرکوه با تاکید بر ایجاد توازن میان مسئولیتهای خانوادگی و اشتغال اعضای خانواده گفت: توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد توازن در کار و مسئولیتهای خانوادگی دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زارع ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه مشاغل خانگی ابرکوه اظهار داشت: ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: شناسایی و توسعه ظرفیتهای کار خانگی در توسعه فرصتهای شغلی نقش تأثیرگذاری دارد که این کارگروه نیز یکی از فعالیت های خود را حول این محور قرار داده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه تأکید کرد: ایجاد توازن بین مسئولیت های خانوادگی و اشتغال اعضای خانواده، کاهش هزینه های تولید و همچنین صرفه جویی در هزینه های جانبی از جمله اهداف توسعه مشاغل خانگی است.

در این جلسه علاوه بر تبادل نظر در خصوص توسعه مشاغل خانگی، نحوه استفاده از تسهیلات صندوق مهر رضا(ع) در توسعه این مشاغل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1472654

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