به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با داستان‌خوانی نویسندگانی چون فرشته نوبخت، مریم منصوری، آیدا مرادی آهنی و احمد طبایی همراه خواهد بود. محمدهاشم اکبریانی، احمد غلامی و علیرضا بهرامی هم در بخش میزگرد جلسه، به بحث درباره موجودیت و واقعیت‌های جایزه‌های ادبی، از منظرهای مختلف می‌پردازند.

احمد غلامی، بانی و دبیر جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات است که تاکنون 10 دوره از آن برگزار شده است. اکبریانی نیز بانی و دبیر جایزه شعر خبرنگاران است که دوره ششم آن در حال برگزاری است. بهرامی هم از مؤسسان و داوران همین جایزه عمومی تاکنون بوده است.

داستان‌خوانی‌های این نشست هم مانند دیگر نشست‌های دیگر عصر روشن، به نمایندگانی از نسل نو داستان‌نویسی ایران اختصاص یافته است. مجموعه داستان‌های «دو کام حبس» از مریم منصوری، «مرغ‌عشق‌های همسایه‌ روبه‌رویی»، «کلاغ» از فرشته نوبخت و «پونز روی دم گربه» از آیدا مرادی آهنی در ماه‌های اخیر منتشر شده‌اند. از احمد طبایی هم تاکنون داستان‌های مینی‌مال مختلفی در نشریات ادبی منتشر شده است.

نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های عصر روشن از ساعت 16 روز پنجشنبه 10 آذر در کتابسرای روشن به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع مفتح برگزار خواهد شد.