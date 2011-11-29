  1. استانها
  2. بوشهر
۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

همزمان با سراسر کشور/

مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان بوشهر برگزار شد

مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سیزدهمین مانور زلزله و ایمنی امروز همزمان با سراسر کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 173 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در یک هزار و 800 مدرسه مقابله با خطر زلزله را تمرین کردند.

غلامحسین خدام افزود: هدف از برگزاری این مانور آموزش مقابله با بلایای طبیعی به ویژه زلزله در مدارس است تا دانش آموزان در هنگام مواجه شدن با این بلای طبیعی بتوانند از خود مراقبت کنند.

وی افزود: این مانور در سه زمینه امداد، کمک های اولیه و اطفاء حریق برگزار شد که دانش آموران نقس اساسی در برگزاری آن داشتند.

کد مطلب 1472681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها