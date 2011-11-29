مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 173 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در یک هزار و 800 مدرسه مقابله با خطر زلزله را تمرین کردند .

غلامحسین خدام افزود: هدف از برگزاری این مانور آموزش مقابله با بلایای طبیعی به ویژه زلزله در مدارس است تا دانش آموزان در هنگام مواجه شدن با این بلای طبیعی بتوانند از خود مراقبت کنند.

وی افزود: این مانور در سه زمینه امداد، کمک های اولیه و اطفاء حریق برگزار شد که دانش آموران نقس اساسی در برگزاری آن داشتند.