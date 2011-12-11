فرودگاه موجب تخریب مرغزار شهرکرد شد/ عدم مهاجرت پرندگان

مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرغزار شهرکرد در مساحت 855 هکتار واقع شده است، بیان داشت: گستره این مرغزار در سالهای گذشته بیش از این بوده و مساحت مرغزار از جنوب شهر تا شهرهای هفشجان، بهرام آباد و طاقانک بوده است.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه شهرکرد در مرغزار احداث شده است، اظهار داشت: فرودگاه باید در زمینی احداث شود که محکم و سخت باشد و در این راستا در احداث فرودگاه زیرسازی فرودگاه با عملیات زهکشی صورت گرفته که با ایجاد زهکشی، آب مرغزار خارج شده و باعث تخریب آن شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه خاصیت مرغزار به صورت طبیعی به گونه ای است که سطح آب به صورت ایستایی است و سطح آن بالا قرار دارد و ریشه گیاه در زمین مردابی قرار می گیرد، بیان داشت: با دخالتهای انسان در اکوتوریسیم طبیعی حالت اولیه مرغزار از بین رفته و پوشش گیاهی این منطقه ضعیف شده است.

وی بیان داشت: به دلیل کاهش سطح آب این مرغزار دیگر پرنگان و حیوانات به این منطقه مهاجرت نمی کنند.

اکبری با اشاره به اینکه عمق آب در دشتها و مرغزار شهرکرد بیش از 20 متر مربع است، اذعان داشت: عواملی همچون افزایش تعداد مجوزهای حفر چاه کشاورزی، برداشت بی رویه آب شرب از چاه ها، خشکسالی و تغییر اقلیم از مواردی است که موجب کاهش آفت آب در این مرغزار می شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرکرد بیان داشت: یکی از علل مهمی که موجب شده در شهرکرد شاهد هوای خشک باشیم از بین رفتن پوشش گیاهی و خشک شدن مرغزار و .... است.

اکبری با بیان اینکه یکی از عوامل مهم که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی مرغزار شهرکرد شده برداشت بی رویه از علوفه مرتعی موجود در این مرغزار بوده است، تصریح کرد: چرای بی رویه دامدارهای حرفه ای در این مرغزار و کاهش بارندگی موجب ضعیف شدن پوشش گیاهی این منطقه شده است.

وی با اشاره به اینکه از 855 هکتار این مرغزار نزدیک 650 هکتار به صورت طبیعی باقی مانده، بیان داشت: 200 هکتار از این مرغزار در دسترس نیست و در حریم شهری واقع شده است.

اکبری با بیان اینکه اقداماتی در راساتی احیا و تقویت مرغزار از قبیل اجرای پروژه ممیزی مرغزار که در سال جاری بهره برداران ذی حق شناسایی و مجوز چرای دام در حد استاندارد و ظرفیت مرتع صورت گرفته، تاکید کرد: ظرفیت یک واحد دامی در یک هکتار است و در حال حاضر حدود 650 مجوز برای چرای دام برای این مرغزار صادر شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرکرد بیان داشت: اقدام بعدی در راستای تقویت مرغزار غرق مرغزار از سال 91 به مدت پنج سال است که با انجام این اقدام مرغزار از این ضعف پوشش گیاهی نجات یابد.

وی با اشاره با اینکه اقداماتی از قبیل کمبرند حفاظتی، تهیه طرح جامعه مطالعاتی مرغزار، گشت و مراقبت از مرغزار، کنترل ورود و خروج و دام از سوی این اداره کل در حال انجام است، تاکید کرد: اداره کل منابع طبیعی این استان در راستای واگذاری زمین مرغزار برای طرح های مختلف موافقت نخواهد کرد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرکرد بیان داشت: پوشش گیاهی مرغزار ضعیف شده و اگر عواملی همچون، چرای بی رویه دام، خشکسالی، حفر چاه، مصرف بیش از حد از آب و ... صورت گیرد این پوشش گیاهی به زوال خواهد رسید.

اکبری بیان داشت: در راستای تقویت پوشش گیاهی مرغزار بذر پاشی توسط دامداران و بهره برداران در این منطقه صورت می گیرد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرکرد تصریح کرد: احیا و تقویت مرغزار شهرکرد همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی را می طلبد.

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گفتگو: زهرا مرادی