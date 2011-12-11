بخش مرکزی تهران در آستانه شهرستان شدن/ آسیب شناسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام استانداری و فرمانداری تهران، تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا بسیاری از مشکلات و نیازهای شهر و شهروندان را مرتفع خواهد کرد.

با تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا، علاوه بر حضور دائمی و نظارت کامل دستگاههای خدمات رسان در این مناطق، اختصاص بودجه و اعتبار مستقل و مدیریت واحد شهرستانی کمک شایانی به توسعه و آبادانی این مناطق، به خصوص مناطق بومهن و پردیس خواهد کرد.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر یکهزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده است.

محدوده جغرافیایی بخش مرکزی تهران از روستای تلو در سرخه‏ حصار آغاز شده و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش مرکزی تهران تا پایان سال جاری به شهرستانی مجزا تبدیل می‏شود و این موضوع تا پایان سال جاری قطعاً به نتیجه خواهد رسید.

ارتقای مناطق مختلف باید به نفع تمام اهالی استان تهران باشد

نعمت الله ترکی افزود: ایجادفرمانداری، بخشداری وشهرداری در نواحی مختلف استان تهران و ارتقای این مناطق باید به نوعیصورت گیرد که منافع تماماهالی این استان تأمین شود.

وی گفت: علاوه بر این، دیگر تقسیمات جغرافیایی استان تهران در سایر مناطق نیز در دستور کار استانداری تهران قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر جمعیتمناطق مختلف استان تهران با آمار جمعیتیبرخی استانهای کشور برابریمی ‏کند، از این رو در زمینه تقسیمات جغرافیاییاین استان باید دقت بیشتریمبذول داشت، چراکه استان تهران از نظر وسعت، جمعیت و شرایط اقلیمی قابل قیاسبادیگر استانهای کشور نیست.

وی بیان کرد: در طرحهای تقسیمات کشوری، تنها منافع تمام اقشار جامعه و افزایش سطح رفاه عموم مدنظر مسئولان امر قرار خواهد گرفت.

دلایل غیرمنطقی در زمینه تقسیمات جغرافیایی پذیرفته نیست

ترکی با بیان اینکه دلایل غیرمنطقی، مورد پذیرش استانداری نیست، ادامه داد: مجموعه استانداری تهران در زمینه تقسیمات جغرافیایی این استان، مباحث غیرمنطقی را در نظر نمی ‏گیرد و دراین راستا، منطق است که حرف اول را می زند.

این مسئول یادآور شد: ارتقای چند بخش به شهرستان، چند شهر به بخش و نیز چند روستا به شهر در استان تهران، از دیگر برنامه های تقسیمات کشوری در استان تهران است که به تدریج اجرایی می شود.

بخش مرکزی تهران با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و روستای مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.

وجود سطح وسیع و جمعیت قابل ملاحظه در حال افزایش، با استقرار جمعیت در طرحهای مسکن مهر همگی از قابلیتهای بالقوه بخش مرکزی تهران برای تبدیل به شهرستانی مجزا هستند.

انتخابات از دلایل کند شدن پیگیری طرح شهرستان شدن بخش مرکزی تهران است

فرماندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه، با اشاره به اینکه تبدیل بخش مرکزی به شهرستانی مجزا زمان ‏بر است، عنوان کرد: انتخابات می ‏تواند از دلایل کند شدن روند پیگیری طرح تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا باشد، چراکه به طور معمول و برای جلوگیری از بروز تبعات مختلف در ایام انتخابات، برخی امور با احتیاط بیشتری پیگیری می شود.

محسن نایبی افزود: وجود چنین حساسیتهایی می تواند دلیل کندی فعلی در تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا باشد.

وی گفت: بروز تغییرات جغرافیایی در بخش مرکزی تهران تا انتهای سال جاری با توجه به شرایط و ضروریتهای این منطقه در بخشهای مختلف، دور از ذهن نیست.

تبدیل این منطقه به شهرستان، بسیاری از مشکلات و نیازهای شهرهای منطقه را مرتفع می کند، زیرا استقرار برخی از ادارات شهر بومهن و پردیس در تهران بزرگ، مشکلاتی را در حیطه خدمات رسانی ایجاد کرده است.

جمعیت بخش مرکزی تهران برگزاری مراسم آیینی و مذهبی را دچار مشکل کرده است

جمعیت بخش مرکزی تهران برگزاری مراسم آیینی مذهبی را دچار مشکل کرده و این در حالی است که امام جمعه شهرهای رودهن، بومهن، پردیس و آبعلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مسجد جامع بومهن فضا و امکانات کافی برای برگزاری نماز جمعه را با توجه به جمعیت شهرهای رودهن، پردیس، بومهن و آبعلی ندارد.

حجت الاسلام حسین توسلی افزود: یکی از مشکلات شهرهای رودهن، بومهن، پردیس و آبعلی، تأخیر هشت ساله در احداث مصلا است که زمینی حدود 22هزار مترمربع در شهر پردیس و نزدیک آزادراه برای احداث مصلا در نظر گرفته شده و نقشه آن از 1382 توسط شرکت عمران پردیس تهیه شده است.

فضا و امکانات مسجد جامع بومهن پاسخگوی جمعیت موجود نیست

به گفته وی، در این مدت کار عمده ای برای احداث مصلی صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه مسجد جامع بومهن فضا و امکانات کافی برای برگزاری نماز جمعه با توجه به جمعیت شهرهای رودهن، پردیس، بومهن، آبعلی را ندارد.

با احداث مصلی علاوه بر برخورداری از مسجد جامع دائمی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در طول هفته و برگزاری باشکوهتر نماز جمعه، می توان از محلی برای برگزاری مناسبتهای مذهبی و برگزاری جلسات مردمی بهره مند شد.

احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی پردیس ضروری است

تأمین آب شرب بهداشتی با تسریع در تکمیل پروژه انتقال آب از سد لتیان و احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی پردیس و تسریع آبفا در تحویل سیستم آبرسانی کلیه مناطق و محلات شهر بومهن ضروری به نظر می رسد.

به گفته فرماندار شهرستان تهران اهالی پردیس از مشکلات فاضلاب تصفیه نشده این شهر در رنج هستند و این معضل خطرات جدی برای آنان به وجود آورده است.

محسن نایبی افزود: افتتاح شهر جدید پردیس در 15 سال قبل، جمعیت این منطقه را افزایش داد، بطوریکه جمعیت آن در حال حاضر به 100 هزار نفر رسیده است.

وی گفت: شهروندان ساکن در نوار حاشیه آزادراه تهران- پردیس از بوی تعفن شدید ناشی از فاضلاب تصفیه نشده این شهر در رنج هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان تهران اضافه کرد: احداث تصفیه‏خانه پردیس با توجه به جمعیت این منطقه و مشکلاتی که به وجود آورده است، باید در اولویت کارهای عمرانی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: شدت بوی ناخوشایند فاضلاب تصفیه نشده پردیس در فصول گرم سال با افزایشی فاحش روبه‏ رو می‏ شود تا جایی که علاوه بر سکنه، مسافران در حال عبور به نواحی شمالی کشور و برعکس را نیز آزار می دهد.

نایبی افزود: رنج مناطق روستایی پایین دست پردیس، تخریب بافت گیاهی این نواحی و بر اساس نظر برخی کارشناسان امر، سد مملو از خطرات ناشی از جریان فاضلاب تصفیه نشده شهر جدید پردیس متأثر هستند.

تصفیه خانه پردیس در حال احداث است

وی بیان کرد: تصفیه‏خانه شهر جدید پردیس در حال احداث است و از اولویتهای استانداری تهران محسوب می شود.

فرماندار تهران ادامه داد: اجرای طرحهای فاضلاب در پردیس می ‏تواند منشأ خدمات بهتری به مردم این شهر باشد و علاوه بر رفع بوی نامطبوع روزهای گرم تابستان، می تواند منابع مناسب آب مورد نیاز طرحهای فضای سبز این شهر را نیز تأمین کند.

اجرای طرح فاضلاب پروژه ای هزینه بر است

وی با بیان اینکه اجرای طرح فاضلاب پروژه ای هزینه بر است، عنوان کرد: با تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد تصفیه‏خانه فاضلاب شهر جدید پردیس، رضایتمندی اهالی پردیس فراهم خواهد شد.

این مسئول افزود: مجموعه فرمانداری تهران با حمایت استانداری با جدیدت به دنبال ایجاد سامانه‏های تصفیه‏خانه فاضلاب پردیس هستند.

وی بیان داشت: شهر جدید پردیس تا چند سال آینده شاهد اسکان متقاضیان طرحهای مسکن مهر خواهد بود و از اینرو به تصفیه خانه فاضلاب و زیرساختهای اساسی دیگر نیازمند است.

الزام اداره آبفا به تحویل شبکه آبرسانی کلیه روستاهابرای سالم سازی آب و رفع معایب شبکه ها، الزام اداره آبفا به اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب در روستاهای پر جمعیت از جمله سعیدآباد، احداث بیمارستان و مراکز درمانی مورد نیاز از قبیل فیزیوتراپی،‌ انتقال خون در شهرهای بومهن و پردیس، تسریع در راه اندازی جمعیت هلال احمر در بومهن و پردیس باید مدنظر مسئولان مربوطه قرار بگیرد.

همچنین ساماندهی مناطق کارگاهی و خروج صنایع آلاینده، کنترل مؤثر ساخت و سازهای غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی دولتی توسط دستگاههای متولی، تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام روستاها، تسریع در تکمیل پروژه آزاد راه تهران – پردیس، تسریع در اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای سعید آباد، خسروآباد، کمرد، واصفجان، باغ کمش، اصطلک و مراکز صنعتی سعید آباد،‌ خسروآباد،‌ کمرد و خرمدشت از جمله مواردی است که بر ضرورت تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستان مطرح است.

توسعه فضاهای ورزشی و تصویب چارت سازمانی اداره تربیت بدنی بخش مرکزی و تسریع در اجرای پروژه متروی تهران – پردیس از دیگر ضروریات مهم به شمار می رود.

شهرهای پردیس و بومهن نیازمند کارو خدمات رسانی بیشتر در بخش عمرانی و زیرساختی و زیربنایی است.

حجم طاقت فرسای ترافیک امان مردم شهر بومهن را بریده است

استاندار تهران در بازدید اخیر از پروژه کمربندی جنوبی بومهن، با اشاره به ترافیک سنگین در بومهن و ایجاد مشکلاتی برای مردم به ویژه در تعطیلات و روزهای پرازدحام بیان داشت: حجم طاقت فرسای ترافیک امان مردم صبور شهر بومهن را بریده است.

این درحالی است که معاون امور عمرانی استاندار تهران از کاهش ترافیک شهر بومهن در آینده ای نزدیک خبر داد.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از کمربندی شمال بومهن و رودهن تا یک سال و نیم آینده، ترافیک کنونی این شهرها به شد کاهش می یابد.

ترافیک معضل شهر بومهن است

وی گفت: مشکل ترافیک که هم اکنون شهر بومهن با آن دست و پنجه نرم می کند، از معضلات این شهر محسوب می شود و مسئولان در صدد مرتفع شدن آن هستند.

این مسئول ادامه داد: کمربندی شمالی بومهن و رودهن با تلاش و پیگیری مسئولان چندی پیش کلید خورد و برای سهولت در رفت و آمد مردم به زودی به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: این جاده کنارگذر که در طول هفت کیلومتر است، در صورت به بهره برداری رسیدن، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای از سطح ترافیک کنونی بومهن کاسته و رفاه حال مردم این شهر و مسافران در حال عبور به نواحی شمالی کشور را فراهم آورد.

محمودی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر بومهن و مسئولان راهسازی نسبت به ساماندهی و ایجاد مسیرهای درون شهری و برون شهری مناسب برای مردم این منطقه و سایر شهروندان استان تهران تلاش ویژه دارند.

پردیس از اصولیترین شهرهای استان تهران است

وی به مشکلات و موهبات موجود در شهر پردیس اشاره کرد و یادآور شد: پردیس به عنوان شهری اقماری بر اساس اصول روز شهرسازی بنا شده و از اصولیترین شهرهای استان تهران است.

معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه پردیس در آینده ای نزدیک با افزایش جمعیت روبرو می شود، اضافه کرد: تنها مبحث قابل ملاحظه در این خصوص اسکان متقاضیان طرحهای مسکن مهر پردیس است که با تمهیداتی نظیر ایجاد فضاهای مناسب پارک خودرو برطرف می شود.

ضرورتهای شهرستان شدن بخش مرکزی

بخش مرکزی تهران طبق آخرین آمار در سال 89 با مساحت 1378 کیلومتر مربع براساس مصوبه هیئت وزیران از 54 آبادی،‌ روستا و مزرعه و دو شهر بومهن و پردیس تشکیل شده است.

محدوده جغرافیایی آن از سرخه حصار و روستای تلو آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه دارد؛ این بخش از غرب منتهی به شرق تهران،‌ از شمال محدود به بخش لواسانات شهرستان شمیرانات و قسمتهایی از بخش رودهن، از جنوب محدود به اراضی شهرستان پاکدشت و ده مسگر آباد و از سمت شرق با بخش رودهن شهرستان دماوند هم مرز است.

جمعیت این بخش با احتساب جمعیت ساکن در شهرهای بومهن، پردیس، روستاها و جمعیت سیار و شاغل در مناطق صنعتی تا پایان سال 89، بالغ بر 215 هزار نفر بوده و آمار جدیدترین سرشماری هنوز اعلام نشده است.

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ سیاسی، فرهنگی و.. حاکم بر بخش مرکزی و وجود برخی کاستیها و نارساییها در سطوح مختلف، مواردی به عنوان راهکار اجرایی بایددر دستور کار مدیران قرار بگیرد.

تغییر بخش مرکزی به بخش مستقل که به عنوان مهمترین راهکار برای حل اصولی بسیاری از معضلات کنونی بخش مطرح و ضرورت دارد.

تعدادی از ادارات وابسته به شهرستانهای همجوار از جمله اداره پست، اطلاعات، مراکز بهداشت و ... باید در این منطقه مستقر شود.

ادارات کار و امور اجتماعی، ‌بیمه، بازرگانی و ستاد بسیج اقتصادی،‌ شعب بانکهای مسکن، رفاه و شعب دیگر بانکها با توجه به ازدحام مراجعان و ... به عنوان ادارات و نهادهای خدمات رسان مهم باید در بخش مستقر شود.

افزایش کلانتریها و مراکز انتظامی خصوصاً یک کلانتری در منطقه جاجرود، یک کلانتری در فاز چهار پردیس و تقویت کلانتریهای موجود از نظر لجستیک و نیرو و ارتقای درجه کلانتریهای بخش نیز لازم است.

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گزارش: مینا شمسی