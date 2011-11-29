سایت هیئت مجازی جهان اسلام در زنجان راه اندازی شد

حسین حمزه‌لوپاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایت 11 محرم با عنوان بزرگترین هیئت مجازی جهان اسلام در زمینه ترویج فرهنگ عاشورایی فعالیت می‌کند افزود: 11 محرم یعنی تجلی آرمان‌های امام حسین (ع) که حضرت زینب (ع) بعد از عاشورا آن را شروع کرد و تا به امروز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت حضور و استقبال مسلمانان به ویژه جوانان از مطالب مذهبی، این سایت سعی دارد تا در فضای مجازی امکانی فراهم آورد تا فرهنگ عاشورا به صورت صحیح ترویج پیدا کند گفت: از شهریورماه سال جاری، تیم جدیدی که اعضای آن جوانان تحصیل کرده و با تجربه در زمینه فضای مجازی و فرهنگ عاشورا در مدیریت این سایت مشغول شده‌اند و در این مدت کوتاه کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در این سایت تلاش شده است امکاناتی از قبیل مقالات مذهبی، عاشورایی و اشعار منتخب و مداحی در این سایت گنجانده شده است که هر یک از علاقمندان در صورت تمایل می‌توانند مقالات و سایر مطالب را دانلود کرده و در اختیار داشته باشند.

حمزه‌لوپاک افزود: کاربران می‌توانند در صورت تمایل به طور زنده و از راه دور قبور متبرک ائمه اطهار را زیارت کنند که می‌توان این مورد را یکی از مزیت‌های این سایت دانست.

وی با اشاره به اینکه بعد از عاشورا، قیام امام حسین وارد مرحله جدید و حساسی شد، افزود: ما نیز درصدد آن هستیم که با اطلاع‌رسانی و بیان اهداف و ابعاد مختلف حرکت امام حسین(ع) و همچنین مصائب وارد شده بر اهل بیت آن حضرت، نقش خود را در این زمینه ایفا کنیم.