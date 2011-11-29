ارزش واردات و صادرات آبان ماه منطقه آزاد چابهار 70 میلیون دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی ظهر سه شنبه اظهار داشت: از این میزان بیش از شش میلیون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، حدود یک و نیم میلیون دلار واردات وسایط نقلیه موتوری و حدود 450 هزار دلار واردات مواد اولیه جهت مصرف واحدهای تولیدی بوده است.

وی گفت: واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی (تبصره 2 ) با رقمی بالغ بر 40 میلیون دلار کالاهای تجاری عادی بند الف، حدود 20 میلیون دلار و واردات کالاهای تجاری عادی بند ب مبلغ 250 هزار دلار بوده است.

وی افزود: کالاهای تجاری بند (الف) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آن ها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی شوند.

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: کالاهای تجاری بند (ب) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت ننموده و در سهمیه منظور نمی شوند.