انتخابات ایران یکی از تاثیرگذارترین انتخابات در جهان محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله اصغری ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای روابط عمومی ادارات شهرستان بهارستان ضمن عرض تسلیت ایام شهادت جانسوز حضرت ابا عبدالله و یاران با وفایش، اظهار داشت: تحولات ایران به ویژه انتخابات در دنیا به رغم برگزاری انتخابات در دیگر کشورهای جهان تاثیرگذار است که همیشه بازتاب جهانی داشته و منجر به تحکیم بخشیدن پایه های نظام شده است.

به گفته وی جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که انتخابات آن نسبت به دیگر کشورها در عرصه سیاست جهانی و داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان ادامه داد: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای به اقتدار ملت ایران منجر می شود که همین موضوع نیز باعث امید و اعتماد عمومی مردم به مسئولان و یاس دشمنان جهان می شود.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار بااشاره به تلاش وسیع دشمن در جهت کمرنگ نشان دادن انتخابات ایران نیز گفت: دشمن از ماه ها پیش با در اختیار داشتن بنگاه های خبری مدرن در تلاش است تا مشارکت حداکثری مردم را در این عرصه حساس جهانی کم رنگ و وارونه جلوه دهد.

اصغری دشمنان ایران اسلامی را احمق توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه همه دشمنان کشور ما را انسانهای کم عقل تشکیل داده که هر بار خواستند یاس و ناامیدی را در مردم ایجاد کنند، مردم با حضور بیشتری در عرصه حاضر شدند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای برگزاری انتخابات مجلس شورا ی اسلامی نیز گفت: همه امکانات و تدابیر لازم برای برگزاری یک انتخابات سرنوشت ساز و سالم در شهرستان بهارستان مهیا شده است و ما در این راستا هیچ گونه مشکلی پیش و رو نداریم .

اصغری سپس با اشاره به فعالیت نامزدهای انتخاباتی پرداخت و گفت: متاسفانه برخی از نامزدهای احتمالی با عناوین مختلف در حال فعالیت هستند که ما در این مجموعه کلیه تحرکات آنان را در هر نقطه ای از شهرستان رصد می کنیم.

وی ادامه داد: آنان باید بدانند با دادن شعار و برخی وعده های عملی نشده به مردم،کاری از پیش نخواهند برد چرا که مردم ما از آگاهی سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند.

این مسئول انتظامی و امنیتی خطاب به نامزدهای احتمالی نیز گفت: نامزدهای احتمالی این را بدانند که فعالیت های غیر قانونی آنان را به هر عنوان کاملا زیر نظر داریم و قطعا در بررسی صلاحیت آنان اعمال خواهد شد.

وی در خصوص جمع آوری اخبار و اطلاعات این افراد در شهرستان نیز افزود: از ماه ها پیش ما فعالیت این افراد را زیر نظر گرفتیم و با ارسال آن به استان و دیگر موارد رتبه دوم استان را در بین دیگر شهرستانها داریم .