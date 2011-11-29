  1. استانها
  2. لرستان
۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

سرهنگ فرهادی:

برنامه های آموزشی انتظامی در زندانهای لرستان گسترش می یابد

برنامه های آموزشی انتظامی در زندانهای لرستان گسترش می یابد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان لرستان از گسترش برنامه های آموزشی انتظامی در زندانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت فرهادی در نشست هم اندیشی نیروی انتظامی و زندانهای لرستان اظهار داشت: ناجا و سازمان زندانهای لرستان به صورت مستمر در تعامل هستند اما برنامه هایی در دست اجراست که به موجب آن این همکاریها افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: این برنامه ها به منظور ارتقاء کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی در زندانها و توسعه برنامه های آموزشی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان لرستان تصریح کرد: نیروی انتظامی علاوه بر اقدامات انتظامی و امنیتی در حوزه های دیگری مانند پیشگیری، فرهنگی و اجتماعی در حال فعالیت است که دستاوردهای بسیار مطلوبی به دنبال داشته است.

سرهنگ فرهادی ادامه داد: از طریق برگزاری نشستهای مشورتی و تخصصی کارشناسان نیروی انتظامی و اداره کل زندانهای لرستان پیرامون راهکارهای ارتقاء کیفیت برنامه ها تبادل نظر خواهد شد.

سرهنگ فرهادی یادآور شد: به زودی شاهد حضور افراد کارآمد و متخصصی از نیروی انتظامی در زندانها خواهیم بود که این امر می تواند بهبود وضعیت امنیتی و انتظامی زندانها را نیز به همراه داشته باشد.

کد مطلب 1472755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها