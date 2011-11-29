برنامه های آموزشی انتظامی در زندانهای لرستان گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت فرهادی در نشست هم اندیشی نیروی انتظامی و زندانهای لرستان اظهار داشت: ناجا و سازمان زندانهای لرستان به صورت مستمر در تعامل هستند اما برنامه هایی در دست اجراست که به موجب آن این همکاریها افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: این برنامه ها به منظور ارتقاء کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی در زندانها و توسعه برنامه های آموزشی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان لرستان تصریح کرد: نیروی انتظامی علاوه بر اقدامات انتظامی و امنیتی در حوزه های دیگری مانند پیشگیری، فرهنگی و اجتماعی در حال فعالیت است که دستاوردهای بسیار مطلوبی به دنبال داشته است.

سرهنگ فرهادی ادامه داد: از طریق برگزاری نشستهای مشورتی و تخصصی کارشناسان نیروی انتظامی و اداره کل زندانهای لرستان پیرامون راهکارهای ارتقاء کیفیت برنامه ها تبادل نظر خواهد شد.

سرهنگ فرهادی یادآور شد: به زودی شاهد حضور افراد کارآمد و متخصصی از نیروی انتظامی در زندانها خواهیم بود که این امر می تواند بهبود وضعیت امنیتی و انتظامی زندانها را نیز به همراه داشته باشد.