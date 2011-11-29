ستاد همیاران محرم در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی روستایی ظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد همیاران محرم اردبیل اظهار داشت: همیاران محرم که از حسینیان مخلص انتخاب شده اند با بستن بازوبندهای ویژه به دستجات و مراسم عزاداری نظم خواهند داد.

وی با بیان اینکه امسال چهارمین سال تشکیل ستاد همیاران محرم در سطح کشور و استان اردبیل است، افزود: همیاران محرم با برخورداری از آموزشهای لازم و در زمینه های انتظامی و امدادی در هیئتهای عزاداری به فعالیت خواهند پرداخت.

فرمانده انتظامی استان سردار روستایی پرهیز از وهم و خرافه و رعایت نظم و انضباط در مراسم عزاداری را از مهمترین اهداف تشکیل این ستاد عنوان کرد.



وی نظارت بر رعایت موازین اسلامی از جمله استفاده نکردن از آلات موسیقی و تصاویر منسوب به ائمه معصومین علیهم السلام را از دیگر وظایف همیاران محرم برشمرد.

روستایی به عزاداریهای با معرفت و با بصیرت مردم اردبیل اشاره کرد و خواستار مراقبت بیشتر در عزاداریها برای جلوگیری از سو استفاده و تبلیغ منفی دشمنان بر علیه اسلام و تشیع شد.

وی همچنین از برگزاری اجتماع با شکوه عزاداران حسینی در روز تاسوعا در اردبیل خبر داد و عنوان کرد: حضور منظم و پرشور دستجات عزاداری تمام محلات این شهرستان در این روز تاکید می شود.

در مراسم تشکیل ستاد همیاران محرم رؤسای محلات شش انه، فرماندهان انتظامی، فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب و مسئولان اردبیل حضور داشتند.