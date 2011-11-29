110 روحانی در ماه محرم در بروجن فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان با اشاره به فعالیت 110 روحانی در ماه محرم در بروجن، اظهار داشت: از این تعداد 40 روحانی از قم و اصفهان به بروجن اعزام شدند.

وی با بیان اینکه روحانیان مستقر و بومی نیز در ایام محرم در مساجد و مراکز فرهنگی برنامه های مذهبی اجرا می کنند، تأکید کرد: 40 درصد این روحانیان در مناطق روستایی و بقیه در مناطق شهری فعالیت های تبلیغی اجرا می‌کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: اقامه نماز جماعت، سخنرانی، بیان احکام و برگزاری کلاس های قرآن، احکام و مشاوره از جمله فعالیت روحانیان در ایام محرم است.

وی نظارت بر آئینهای عزاداری و فعالیت هیئت‌ها را از دیگر برنامه‌های روحانیان دانست.

درهشت ماهه اول سال جاری 310 روحانی درمناسبتهای مختلف در بروجن برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا کردند.

