شش کیلوگرم تریاک در قزوین کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی در قزوین مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تکمیل اطلاعات جمع آوری شده، ماموران از موعد ورود مقادیری ماده مخدر شیشه که متهم آن را از تهران خریداری کرده بود مطلع شدند و در اقدامی هوشیارانه موفق شدند وی را به همراه همدستش در شهر محمدیه دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از خودرو متهمان مقدار 900 گرم ماده مخدر شیشه کشف و ضبط شد.

سرهنگ غیاثوند بیان کرد: همچنین ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی دیگر با شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در شهر قزوین ضمن دستگیری متهم، مقدار چهار کیلوگرم تریاک از نامبرده کشف و ضبط کردند.

این مسئول نظامی یادآورشد: کشف دو کیلوگرم تریاک توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک دستگاه سواری سمند از دیگر اقدامات پلیس استان قزوین طی روز گذشته است.

به گفته غیاثوند تحقیقات پلیس از متهمان ادامه دارد.

کشف تجیهزات ماهواره ای

همچنین با تلاش ماموران نیروی انتظامی در دو اقدام پلیسی 151 قطعه تجهیزات ماهواره ای کشف و ضبط شد.

با تلاش ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آبیک در اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره ای در بازدید از چند منزل مسکونی 91 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل: 44 ضفحه دیش و 47 دستگاه ال ان بی کشف شد.

ماموران انتظامی استان در اقدامی دیگر 60 دستگاه ال ان بی را نیز کشف و ضبط کردند.