پيش نويس لايحه قانون اجراي محكوميت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جلسه امروز كه به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه برگزار شد، پس از بحث و بررسي ماده 2 پيش نويس لايحه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، تصويب آن به جلسه بعد موكول شد.

بر اساس ماده 2 پيش نويس لايحه مذكور، در كليه مواردي كه محكوم عليه به پرداخت مالي به صورت رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم در حق ديگري محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي به جز مستثنيات دين از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوم به از مال ضبط شده استيفا مي نمايد.

بنابرهمين گزارش، اجرا احكام موظف است تا دستيابي به مال محكوم عليه تحقيقات لازم را انجام دهد. محكوم عليه نيز مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه تمكن مالي و امتناع محكوم عليه را به اثبات برساند. در اين صورت محكوم عليه با رعايت مقررات مربوط به اجراي مجازات حبس تا زمان تاديه حبس خواهد شد.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است: در مواردي كه به تقاضاي محكوم له - به جز ديه و محكوميت هاي مالي به تبع كيفري - محكوم عليه بازداشت گردد، پرداخت هزينه هاي ناشي از اجراي حبس به عهده محكوم له مي باشد. ميزان و شيوه پرداخت به موجب آيين نامه تعيين خواهد شد.

رييس قوه قضاييه گفت: بر اساس روايات و فقه اسلامي ديه مترادف با كيفر نيست بلكه مواردي از آن ضمان شمرده شده است و تمام موارد ديه را كيفري محسوب كردن خطا در قانونگذاري است.