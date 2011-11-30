پاسخ عقلانی به یک شبهه/ آگاهی کامل امام حسین(ع) از عاقبت قیام

دکتر حسن قنبری استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در پاسخ به این سؤال که آیا امام حسین(ع) با آگاهی به عاقبت خویش دست به قیام زدند و خانواده خویش را به همراه آوردند گفت: در مورد این مسئله دو نظر است؛ برخی معتقدند که ایشان به مانند فردی عادی دست به اعتراض زدند و برخی بر این مسئله تأکید دارند که امام حسین(ع) با آگاهی کامل این نهضت را آغاز کردند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظری که طرفداران بیشتری دارد این است که امام حسین(ع) با آگاهی کامل از عاقبت این قیام، حرکت خود را به سمت کوفه آغاز کردند و حتی به احادیث مختلفی از جمله از پیامبر(ص) استناد می شود که در هنگام تولد امام حسین(ع) حضرت رسول(ص) از چگونگی به شهادت رسیدن اباعبدالله(ع) خبر می دهند.

دکتر قنبری افزود: امام حسین(ع) در موقعیتی قرار گرفتند که یا باید با یزیدی بیعت کنند که هیچگونه صلاحیت رهبری جامعه اسلامی را ندارد و فاسد و فاجر است یا باید مخالفت کنند که حضرت، قیام را انتخاب کردند.



وی در مورد این شبهه که چرا امام حسین(ع) حج واجب را رها کردند، گفت: اگر فرض بر این باشد که امام حسین(ع) ابتدا قصد حج واجب داشته و بعد آن را تبدیل به عمره می کنند خود یک پیام و یک حرکت تبلیغی برای همه آنانی است که در مکه حضور دارند و از طرفی یک مصلحت مهمی برای خود افرادی که در حج حضور دارند و حتی برای تاریخ هم مهم است که چه مسئله با ارزشی پیش آمده که ایشان حج واجب که در اسلام دارای جایگاه والایی است رها می کنند و مسیر حرکت خود را به سمت کوفه ادامه می دهند.

دکتر قنبری تصریح کرد: امام حسین اعلام کردند که هدفشان از قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است و این نشان می دهد که این مسئله در جایی مهمتر از حج قرار می گیرد. جنبه سیاسی دین و امر به معروف گاهی مهمتر از اعمالی چون حج است که ما اهمیت این مسائل را در قیام امام حسین(ع)شاهدیم.