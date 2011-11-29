دانشجویان ایثارگر و شاهد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مراسم تجلیل از دانشجویان جانباز، ایثارگر و شاهد دانشگاه باقرالعلوم(ع) که با حضور رئیس، استادان، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: ایثار و مجاهدت از ارکان اصلی اسلام بوده و در قرآن و روایات نیز به آن اشاره شده است.



حجت الاسلام کریم خان محمدی ماه محرم و ایام شهادت سالار شهیدان امام حسین (ع) را مد نظر قرارداد و افزود: تمام ائمه معصوم ما در راه احیای اسلام و شعائر الهی گام برداشته و با ایثار در این مسیر از جان و خانواده خود گذشتند.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از برخورد احساساتی با این مسئله انتقاد کرد و گفت: امروز نباید تنها در ایام خاصی چون هفته دفاع مقدس و... به یاد شهدا و ایثارگران افتاد و در ایام دیگر آنها را فراموش کنیم.



مطالعات علمی و پژوهشی به سمت نهادینه کردن فرهنگ ایثار سوق داده شود



محمدی با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ ایثار در جامعه و سوق دادن جوامع علمی و پژوهشی به سوی مطالعات در این زمینه، یادآور شد: طبق قوانین موجود 25 درصد بودجه فرهنگی کلیه نهادها و دانشگاه ها باید به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص یابد که بر این اساس با یک برنامه ریزی منسجم می توان بسیاری از پایان نامه ها را به سوی بررسی ابعاد مختلف ایثار هدایت کرد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه والای ایثارگران ابراز داشت: ایثارگران افرادی هستند که همواره به نظام و انقلاب پایبند و وفادار بوده و در هر جایی که احساس کنند ارزش های اسلامی زیر سوال رفته است سریعا به میدان خواهند آمد لذا نباید به هیچ وجه چنین افرادی را فراموش کرد.



بر پایه این گزارش، در ادامه این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، از 20نفر از دانشجویان جانباز، ایثارگر و شاهد این دانشگاه تجلیل شد.

