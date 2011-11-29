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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حجت الاسلام مبارکی زاده:

تمام هیئات مذهبی شمیرانات باید دارای مبلغ مذهبی و مداح باشند

تمام هیئات مذهبی شمیرانات باید دارای مبلغ مذهبی و مداح باشند

شمیرانات - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شمیرانات اظهار داشت: درماه محرم و با توجه به برپایی مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تمام هیئات مذهبی شمیرانات باید دارای مبلغ مذهبی و مداح باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا مبارکی زاده افزود: امسال از تمام هیئات مذهبی حمایتهای لازم از سوی تبلیغات اسلامی صورت می گیرد و هیئاتی که دارای مبلغ مذهبی نیستند، باید با مراجعه به این اداره درخواست خود را اعلام کنند.

وی گفت: بیش از یکهزار هیئت مذهبی با مجوز و به طور رسمی در این شهرستان فعالیت دارند و هیئتهایی نیز به طور غیررسمی فعالیت دارند که تعداد آنان بیش از 150 هیئت می رسد.

این مسئول ادامه داد: اعزام مبلغ، هماهنگی برای تهیه نذورات از بازرگانی و هماهنگی برای دریافت اقلام فرهنگی از جمله حمایتهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شمیرانات از هیئات مذهبی است.

وی بیان کرد: هیئاتی نیز که به صورت غیررسمی و بدون مجوز فعالیت دارند، می توانند با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی برای دریافت مجوز اقدام کنند.

کد مطلب 1472918

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