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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

احمدی خبر داد:

توزیع 40 درصد از نذورات ماه محرم در شهرستان شمیرانات

توزیع 40 درصد از نذورات ماه محرم در شهرستان شمیرانات

شمیرانات - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت،‌ معدن و تجارت شهرستان شمیرانات از توزیع 40 درصد از نذورات ماه محرم در این شهرستان خبر داد و گفت: بقیه نذورات نیز در حال توزیع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدی افزود: نیازهای هیئتهای مذهبی در شهرستان شمیرانات با معرفی از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان مانند روال گذشته تأمین می شود.

وی اظهار داشت: نذورات ماه محرم در حال توزیع بوده و برای ذخیره سازی برای ایام ماه صفر نیز اقدامات لازم صورت می گیرد.

رئیس اداره صنعت،‌ معدن و تجارت شهرستان شمیرانات ادامه داد: برنج، روغن نباتی و قند و شکر از جمله اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی است.

وی تصریح کرد: این اقلام با قیمت مصوب به ازای هر کیلوگرم برنج اروگوئه 800 تومان، روغن نباتی 1130 تومان، شکر 680 تومان و هر کیلو قند یکهزار تومان تحویل هیئات مذهبی می شود.

کد مطلب 1472927

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