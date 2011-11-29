توزیع 40 درصد از نذورات ماه محرم در شهرستان شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدی افزود: نیازهای هیئتهای مذهبی در شهرستان شمیرانات با معرفی از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان مانند روال گذشته تأمین می شود.

وی اظهار داشت: نذورات ماه محرم در حال توزیع بوده و برای ذخیره سازی برای ایام ماه صفر نیز اقدامات لازم صورت می گیرد.

رئیس اداره صنعت،‌ معدن و تجارت شهرستان شمیرانات ادامه داد: برنج، روغن نباتی و قند و شکر از جمله اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی است.

وی تصریح کرد: این اقلام با قیمت مصوب به ازای هر کیلوگرم برنج اروگوئه 800 تومان، روغن نباتی 1130 تومان، شکر 680 تومان و هر کیلو قند یکهزار تومان تحویل هیئات مذهبی می شود.