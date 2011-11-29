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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

42 درصد دانش آموزان بیرجندی در رشته های فنی تحصیل می کنند

42 درصد دانش آموزان بیرجندی در رشته های فنی تحصیل می کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بیرجند گفت: 42 درصد دانش آموزان مقاطع متوسطه بیرجند به شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش هدایت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زمانی در گردهمایی مدیران دوره های تحصیلی و مجتمع های آموزشی و پرورشی شهرستان بیرجند از اجرای مطلوب طرح سازماندهی کلی نیروهای ابتدایی  شهرستان خبر داد و اظهارداشت: مدیران مدارس باید به کیفیت بخشی برنامه ها و استفاده مطلوب از تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه برای تصمیم گیری و برنامه ریزی ارتقای امور کیفی آموزشگاه ها توجه کنند.

وی با اشاره به هدایت 42 درصدی دانش آموزان نظری به شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش افزود : در راستای ساماندهی فضاهای آموزشی 30 مدرسه ابتدایی شهرستان بیرجند یک نوبته شده است.

وی خواستار آمادگی و هماهنگی مدیران مدارس با برنامه تحولی آموزش و پرورش از جمله شاخص های آموزش و پرورش شد و ادامه داد: توجه به سیاستهای آموزش و پرورش، احترام و عزت به فرهنگیان و اجرای قوانین و دستورالعملها از ضرورت ها است.

زمانی عنوان کرد: مدیران مدارس نسبت به شناسایی بیسوادان اقدام و برای رفع معضل بیسوادی گام های موثری را در چارچوب قانون بردارند.

در پایان این مراسم از مدیران بازنشسته سال جاری آموزش و پرورش تجلیل شد.

کد مطلب 1472930

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