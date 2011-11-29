نسیم تغییرات در کویت شروع به وزیدن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشت : جنبش جوانان کویت که در جریان درخواستها برای اصلاحات عمیق تر، دولت را مجبور به کناره گیری کرد هم اکنون در حال انجام یک انقلاب وسیع تر است.

در این مطلب آمده است : فیصل المسلم یکی از نمایندگان اپوزیسیون پارلمان در صفحه توییتر خود می نویسد: کناره گیری دولت دستاورد نخست یک مبارزه علیه فساد است که رهبران جوان آن را به راه انداخته اند.

در عین حال این مخالفان می گویند: این اعتراضات و مبارزه آنها خاندان سلطنتی و امیر این کشور را هدف قرار نداده است.

عبدالرحمن المطاری یک دانشجوی حقوق که در مصر تحصیل می کند، در این باره می گوید: بهار عربی به کویت رسیده، اما با یک تفاوت. در کویت کسی به دنبال سرنگونی رژیم یا به چالش کشیدن خاندان سلطنتی نیست.

یکی دیگر از جوانان معترض در این باره به خبرگزاری فرانسه می گوید: ما خواهان مبارزه علیه فساد و توسعه اصلاحات دموکراتیک هستیم. کشورهای عربی اطراف ما دستاوردهای دموکراتیک دارند و ما می خواهیم دموکراسی خودمان را توسعه دهیم.

در این گزارش آمده است : برای حل مشکل کویت و جلوگیری از حرکتهای براندازانه، برخی از تحلیلگران از جمله القحطانی خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید هستند.

وی می گوید این اقدام باید در قلمرو و چارچوب یک کنفرانس ملی انجام شود نه در پارلمان یا از سوی دولت.

در این گزارش آمده است : کویت این روزها دستخوش تحولات مهمی است. چندی پیش معترضان و اپوزیسیون در این کشور با اشغال پارلمان دولت را مجبور به کناره گیری کردند.

در حال حاضر اصلاحات و مبارزه با فساد از خواسته های اصلی معترضان است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که مطالبات مردمی و به خصوص جوانان از این فراتر نرود که در این صورت کناره گیری خاندان سلطنتی و امیر این کشور از جمله خواسته های آنان خواهد بود.