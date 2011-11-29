50 هزار دانش آموز مرندی در مانور زلزله مدارس شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم زحمتیار مدیر آموزش و پرورش مرند در مراسم نمادین این مانور که در محل دبیرستان پسرانه معلم این شهر برگزار شد، گفت: این مانور با هدف افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان درباره زلزله و ایمنی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مانور دانش آموزان دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مناطق مختلف این شهرستان همزمان با شنیدن زنگ خطر برای مصون ماندن از آسیب های جانی زلزله در مناطق امن آموزشگاه خود پناه می گیرند.

زحمتیار همچنین با بیان اینکه پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال‌احمر در اجرای این مانور همکاری می‌کنند، گفت: این مانور هر ساله برای ایجاد آمادگی دانش‌آموزان برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله برگزار می شود.

مدیرآموزش و پرورش مرند همچنین یادآور شد: سیزدهمین دوره مانور زلزله و ایمنی مدارس در حالی برگزار می شود که اصلی ترین تمرین این مانور برای دانش آموزان "پناه گیری و خروج صحیح" نام گرفته است.

وی افزود: تمرین عملی سازمان‌های تخصصی مسئول برای چگونگی مقابله و کاهش اثرات خطرات بلایای طبیعی، ایجاد بستر مناسب برای هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها در هنگام برخورد با وضعیت‌های پیش‌بینی نشده و بهره‌گیری از امکانات موجود، جلب مشارکت و همیاری مردم، آگاه‌سازی و آموزش عمومی و همچنین ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم‌‌سازی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله از جمله اهداف در نظر گرفته برای اجرای این مانور به شمار می‌آید.