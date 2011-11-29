دانش آموزان حسن آباد برخورد صحیح هنگام وقوع زلزله را آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور ظهر امروز با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس و مسئولان آموزش و پرورش منطقه و با شبیه سازی کردن زلزله در مدرسه دخترانه راهنمایی حضرت زینب(س) برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش حسن آباد در این مراسم گفت: در این مانور پس از به صدا درآمدن زنگ، دانش آموزان به عنوان نیروهای امدادی به کمک دوستان و همکلاسیهای آسیب دیده خود شتافتند.

حبیب الله قربانی مهر افزود: در بحث مانور زلزله در آموزش و پرورش که هرساله انجام می شود هدف مهم، آموزش عملی نوع برخورد دانش آموزان در مواقع زلزله دنبال می شود تا دانش آموزان به شکل عملی با طرز صحیح رفتار در زمان وقوع حوادث آشنا شوند.

وی بیان کرد: هماهنگی اداره آموزش و پرورش با نهادهایی مانند هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس از دیگر اهداف این مانور است تا تمرینی برای هماهنگی بهتر و بیشتر در این مواقع باشد.

گفتنی است بخش فشافویه از توابع شهرستان ری با 50 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شهرری قرار دارد.

این بخش دارای شش هزار و 900 دانش آموز در قالب 32 مدرسه شامل 19 مدرسه ابتدایی، 9 مدرسه راهنمایی و چهار مدرسه متوسطه که در شش مجتمع و با دو مدرسه مستقل است.