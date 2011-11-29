زنگ مانور سراسری زلزله در مدارس فارس به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در مراسم نواختن زنگ سراسری زلزله در دبیرستان معارف شهر شیراز، با اشاره به اهمیت ونقش جمعیت دانش آموزی در کاهش و پیشگیری از وقوع تلفات جانی در حوادث غیر مترقبه گفت: به دلیل آسیب پذیری کودکان و نوجوانان در برابر صدمات ناشی از وقوع زلزله، آموزش های همگانی در این خصوص اهمیت بالایی پیدا کرده است.

فائز چراغ سحر ادامه داد: در این راستا همه ساله با برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس، آموزشهای عملی و موثری به جمعیت دانش آموزی استان فارس داده می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس افزایش مهارت و عکس العمل، ماندگار کردن آموزشها و کاربردی کردن آموخته های امدادی را از جمله اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد و افزود: با برگزاری این فعالیتهای عملی، سطح مهارتی دانش آموزان به میزان قابل توجهی ارتقا می یابد و در این راستا تلاش می کنیم تا به دو هدف عمده آموزش" پناه گیری درست و خروج صحیح" دست یابیم.

مانورسراسری زلزله مدارس همزمان با سراسر کشور در بیش از هفت هزار واحد آموزشی استان فارس برگزار شد.