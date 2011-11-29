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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

در ایام محرم و صفر/

خدمات رسانی تاکسیرانی مشهد اطراف حرم رضوی افزایش می یابد

خدمات رسانی تاکسیرانی مشهد اطراف حرم رضوی افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد از افزایش خدمات در ایام محرم و صفر در اطراف حرم رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عطارزاده طوسی گفت: برنامه ریزی و سازماندهی تیم های بازرسی در جهت نظارت بر حسن انجام کار تاکسیرانی، تقویت و تامین خودروی مورد نیاز در خطوط حرم رضوی و مبادی ورودی شهر و شبکه های بی سیم انجام شده است.

وی از  بکارگیری خودروهای ون و تاکسی های گردشی در اطراف حرم مطهر رضوی به منظور تامین خودروهای مورد نیاز خبر داد.

وی فعال کردن پایگاه دریافت و پیگیری شکایات مردمی و همچنین اشیای جا مانده در 15 نقطه شهر، بکارگیری تعداد 70 نفر بازرس بیشتر در اطراف حرم رضوی و مبادی ورودی شهر را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

طوسی افزود: بهبود وضعیت ظاهری و داخلی خودروهای اطراف در حرم و مبادی ورودی، ارائه سرویس صلواتی در اطراف حرم مطهر در روز عاشورا در راستای افزایش خدمات رسانی به زائرین معظم انجام می شود.

کد مطلب 1472958

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