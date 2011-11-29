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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

سرهنگ موسوی:

25 میلیون ریال کالای قاچاق در گناباد کشف شد

25 میلیون ریال کالای قاچاق در گناباد کشف شد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی گناباد از کشف بیش از 25 میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد موسوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ماموران یگان امداد با مشارکت پلیس آگاهی این شهرستان ضمن استقرار در محل ایست و بازرسی شهید سالاری موفق به کشف بیش از 25 میلیون ریال کالای قاچاق شدند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل برنج ، پارچه و سموم کشاورزی است.

موسوی افزود: موارد مکشوفه به همراه دونفر متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

وی در ادامه از واژگونی اتوبوس مسافربری و مجروح شدن ۳۱ نفر در گناباد خبر داد و افزود: یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بود در ۱۵ کیلومتری گناباد واژگون شد و ۳۱ تن از مسافران اتوبوس مجروح شدند.

موسوی گفت: در پی اعلام حادثه رانندگی در محور گناباد ماموران انتظامی پاسگاه عمرانی و تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه که ۱۵ کیلومتری این شهرستان بود اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس حاکی از آن بود که دراین حادثه یک دستگاه اتوبوس که از مبداء مشهد به سمت زاهدان در حرکت بود به دلیل عدم توجه به جلو از سوی راننده به سمت چپ جاده منحرف و واژگون شده است.

موسوی تصریح کرد: ۳۱ مجروح حادثه به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

کد مطلب 1473009

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