3.5میلیون نفر از قطار شهری مشهد استفاده کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیژنی اظهارکرد: در حال حاضر با گذشت نه ماه از بهره برداری خط یک، 26واگن به مشهد منتقل شده که براین اساس هفت رام قطار، سه واگن از ساعت6 صبح تا 21مسافران را در مسیر شرق به غرب مشهد جابجا می کند.

وی افزود: روزانه حدود 40هزار نفر از همشهریان قطار شهری را برای جابجایی انتخاب کرده و از آن استفاده می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون در این مسیر اتوبوسرانی نیز در قالب خط یک تندرو با 100دستگاه اتوبوس مسافران را جابجا می کند.

وی ادامه داد: ایستگاه بسیج نزدیکترین ایستگاه به حرم مطهر امام رضا(ع) است که بیشترین مسافر را دارا بوده و حدود 15درصد از مسافرین از این ایستگاه تردد می کنند.

هفته آینده واگن های جدید قطار شهری به مشهد می رسد

بیژنی از ورود محموله جدید واگن های قطار شهری در روزهای آینده خبر داد و اظهار داشت: طی هفته آینده با ورود محموله جدید واگن های قطار شهری مشهد و اضافه شدن هفت واگن به ناوگان با نه رام قطار از نیمه آذرماه فاصله زمانی رسیدن ایستگاه به قطار به 10دقیقه خواهد رسید.

مدیر عامل بهره برداری قطار شهری مشهد تاکید کرد: پیش بینی می شود با کاهش اتوبوس های تندروی این مسیر، استفاده از سامانه حمل و نقل ریلی قطار شهری افزایش چشمگیری داشته باشند.

مدت زمان اتنظار مسافران قطار شهری به 5 دقیقه می رسد

بیژنی با اشاره به این موضوع که تا پایان سال جاری 60 واگن قطار شهری به مشهد می رسد، تصریح کرد: تا پایان سال جاری این واگن ها با گذراندن مراحل مونتاژ و آزمایش های ابتدایی قرار گرفتن برروی خط 20رام قطار سه واگنه در مسیر خط یک قطار شهری قرار خواهند گرفت که مدت زمان انتظار مسافر در ایستگاه به 5 دقیقه خواهد رسید.

وی افزود: خط یک قطار شهری مشهد در مسیر شرق به غرب خیابان فداییان اسلام را به وکیل آباد متصل می کند.

مدیر عامل بهره برداری قطار شهری مشهد اظهار داشت: خط یک به طول یک کیلومتر تا فرودگاه شهید هاشمی نژاد امتداد خواهد یافت و دو ایستگاه در این مسیر افزوده می شود که عملیات اجرایی این بخش از مسیر به صورت تونل اجرا خواهد شد و پیش بینی می شود تا سال 92 این بخش نیز به بهره برداری برسد.