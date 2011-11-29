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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

افشاری به مهر خبر داد:

حضور 10 هنرمند استان مرکزی در همایش بزرگ تعزیه فرهنگستان هنر

حضور 10 هنرمند استان مرکزی در همایش بزرگ تعزیه فرهنگستان هنر

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از حضور 10 هنرمند تعزیه خوان استان مرکزی در همایش بزرگ تعزیه فرهنگستان هنر خبر داد.

محمد حسن افشاری با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دعوت فرهنگستان هنرگروه تعزیه‌خوانان استان مرکزی متشکل از 10 نفر در ایام دهه اول محرم در محل رواق این فرهنگستان به اجرای مجالس مختلف تعزیه می‌پردازند.

وی ادامه داد: گروه تعزیه خوانان استان مرکزی مجالس فضل و فتاح، شاه چراغ(ع)، تعزیه بیداری اسلامی، شهادت حضرت مسلم(ع)، شهادت حر(ع)، شهادت حضرت علی‌اکبر(ع)، شهادت حضرتابوالفضل(ع)، شهادت حضرت علی(ع) و شهادت امام حسین(ع) را اجرا می‌کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: این گروه به سرپرستی حسن مجللی وکارگردانی اسماعیل مجللی همه روزه تاروز عاشورا رأس ساعت 15 اجرای تعزیه خواهند داشت.

افشاری یادآور شد: حسن مجللی، مصطفی مجللی،نصرالله باباعلی، مرتضی شاه‌حسینی، امیر حمامیان، حسین ملکی، مجتبی بهرامی وغلامرضا مشایخی در این مجالس به ایفای نقش خواهند پرداخت

وی گفت: برگزاری نشستهای تخصصی تعزیه ، نمایشگاه نسخ خطی ، نمایشگاهی آثار عکاسی هنرمندان از این مجالس به عنوان برنامه جانبی در محل فرهنگستان است.

کد مطلب 1473031

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