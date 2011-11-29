حضور 10 هنرمند استان مرکزی در همایش بزرگ تعزیه فرهنگستان هنر

محمد حسن افشاری با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دعوت فرهنگستان هنرگروه تعزیهخوانان استان مرکزی متشکل از 10 نفر در ایام دهه اول محرم در محل رواق این فرهنگستان به اجرای مجالس مختلف تعزیه میپردازند.
وی ادامه داد: گروه تعزیه خوانان استان مرکزی مجالس فضل و فتاح، شاه چراغ(ع)، تعزیه بیداری اسلامی، شهادت حضرت مسلم(ع)، شهادت حر(ع)، شهادت حضرت علیاکبر(ع)، شهادت حضرتابوالفضل(ع)، شهادت حضرت علی(ع) و شهادت امام حسین(ع) را اجرا میکنند.
سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: این گروه به سرپرستی حسن مجللی وکارگردانی اسماعیل مجللی همه روزه تاروز عاشورا رأس ساعت 15 اجرای تعزیه خواهند داشت.
افشاری یادآور شد: حسن مجللی، مصطفی مجللی،نصرالله باباعلی، مرتضی شاهحسینی، امیر حمامیان، حسین ملکی، مجتبی بهرامی وغلامرضا مشایخی در این مجالس به ایفای نقش خواهند پرداخت
وی گفت: برگزاری نشستهای تخصصی تعزیه ، نمایشگاه نسخ خطی ، نمایشگاهی آثار عکاسی هنرمندان از این مجالس به عنوان برنامه جانبی در محل فرهنگستان است.
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